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去年12月資通產品訂單雙減 渣打：調庫存尾聲、後續看這

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財分析，資訊通信產品訂單從2023年11月年增10％、到2023年12月轉為年減25.3％的疲態 ，顯見年終節日銷售需求而衍生的加急訂單並未有助益。照片提供／渣打銀
渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財分析，資訊通信產品訂單從2023年11月年增10％、到2023年12月轉為年減25.3％的疲態 ，顯見年終節日銷售需求而衍生的加急訂單並未有助益。照片提供／渣打銀

經濟部今（22）日發布2023年12月台灣外銷訂單數字，年減16%、月減13.5％，其中，海外資訊通信產品訂單月減24.2％，年增率從上月10％衰退至12月年減25.3％，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財分析，此疲態顯見年終節日銷售需求而衍生的加急訂單並未有助益。

渣打銀指出，海外訂單和海關出口數據出現對比。去年12月資訊通信產品外銷較前月成長7.9%、較去年同期則成長了 60.6%，進一步驗證渣打銀的觀點，海外買家與品牌供應商的態度仍然謹慎，尚未開始考慮在節後積極重建庫存。

海外訂單和海關出口數據之間的巨大差異也同樣出現在美國和歐洲的統計資料上。12月來自美國的海外訂單，較上月衰退 14.5%、年減21.6%，同月海關出口數據則與前個月相比成長8.5%、與去年同期相比成長49%。

同樣，來自歐洲的海外訂單較11月相比下跌17.8%、較去年同期相比則下跌39%，但同期海關出口數據則較前月相比成長了20.4%、與去年同期相比成長16%。

海關出口數據與去年同期相比強勁反彈11.7%，海外訂單與去年同期相比下跌16%，兩者顯著差異，符銘財認為，說明資訊通訊產品生產商選擇滿足訂單交付的低庫存模式營運，也代表科技製造業調整庫存的週期即將進入尾聲，無疑對高度倚賴科技業的經濟結構帶好消息。

此外，符銘財指出，這也代表市場期待大陸消費者，可以在農曆春節假期之前再進一步推升需求，否則，依舊疲軟的海外訂單數據，讓市場對台灣科技業短期展望，必須謹慎以待。

渣打銀行 資通訊

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