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國發會：2023年公建計畫達成率96.21% 近16年最佳表現

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會副主委高仙桂今（22）日指出，2023年公共建設經費達6,787億元，達成率96.21%，不僅順利達標（96%），更創下近16年來最佳表現。展望2024年，高仙桂說，目標會維持在95%以上。

國發會今召開117次委員會議，就整體公共建設計畫112年度執行情形提出報告。高仙桂表示，會以95%作為今年達成率目標的基本值，但具體目標仍在考慮中，但不管是95%還是96%都是高標，過去認為95%就是極限門檻，去年會設定96%，是因為當時景氣不好政府需要加把勁。當然，衝刺目標很重要，但今年的公建目標會將主力放在淨零減碳、改善體質。據了解，國發會將於2月將目標報行政院，待陳揆進一步拍板。

高仙桂還提到，今年公建計畫經費跟去年相當，目前是6,649億元，還會加上地方配合款跟相關的保留款修正金額，預期水電設施經費可能會佔大宗。高仙桂指出，去年政府完成了高雄環狀捷運、安坑輕軌通車等，都是跟民間攸關的交通建設，不過去年油電建設佔了三分之一、2,000多億元，顛覆過去認為公建計畫以交通建設為主的觀念，代表台灣正在做淨零轉型，確保油電穩定供應。

國發會 2024 輕軌

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