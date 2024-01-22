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2024年全球電動車銷量將逾1,800萬台 預期增速趨緩

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

DIGITIMES 最新發布《電動車產業報告》指出，相較於2023年全球汽車市場出現復甦，全球電動車銷量成長更為顯著，年增率為39%，銷售量達1,422萬台。展望2024年，雖全球電動車銷量將超越1,800萬台，然因基期墊高，以及主要區域市場仍受到正向及負向因素所影響，預估全球市場年增率為29.6%，不若以往呈高度增長表現。

分析師林芬卉提到，2023年中國大陸、歐洲、美國為全球電動車市場的主要貢獻者，銷售量佔全球比重超過9成，其中，第一大市場中國大陸銷售量達850萬台，較前一年增加220萬台，此得益於政府推行各項政策，以及車廠競爭搶奪市佔率；第二大市場歐洲電動車銷量達300萬台，年增率為20%，優於前一年表現，主因受俄烏戰爭衝擊減緩所致；第三大市場美國銷售量達160萬台，年增幅達78%，主要得益於Tesla在德州新廠產能增加及傳統車廠推出更多電動車款。

林芬卉指出，值得注意的是，2023年其他地區的電動車銷售量也有顯著增長，包括澳洲、印度、泰國、土耳其、巴西、馬來西亞等國家，上述國家的電動車市場正逐漸崛起，成為全球市場銷量增長的新亮點。

展望2024年全球電動車市場，林芬卉預估銷售量將達1,842萬台，中國大陸、歐洲、美國仍將主宰全球電動車市場，但因基期墊高，以及主要區域市場皆受到正向及負向因素所影響，預估年增率為29.6%，不及前幾年高度成長表現。

觀察各區域市場情形，2024年中國大陸仍將為全球電動車市場的龍頭，銷售量將達1,100萬台，全球佔比近6成；歐洲地區將貢獻360萬台，然因年增率將低於中國大陸、美國地區，全球佔比將為19.5%，較2023年減少1.6個百分點；美國市場將增至210萬台，全球佔比將與2023年差異不大，為11.4%。

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