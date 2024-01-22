化身儲能基地！台電聯手東元、儲能系統整合商打造龍潭60MW儲能系統

台電發展多元能源，並為強化電網韌性，繼台南鹽田光電場與高雄路園變電所各設置20MW儲能，台電接續打造現有規模3倍大、裝置容量60MW的龍潭儲能系統，將變電所化身儲能基地，今(22)日舉行啟用典禮。

台電指出，儲能系統具快速充放電特性，可協助再生能源併入電網的頻率調節，亦可與現有機組相互搭配，遇突發電力事件時立即提供穩定電力，提升電力系統穩定與彈性。

台電今日於龍潭超高壓變電所舉行「電網蓄力 強韌永續」龍潭儲能系統啟用典禮，現場由台電總經理王耀庭、立法委員呂玉玲辦公室秘書傅玉玲、桃園市政府經發局副局長熊勇智、東元電機（1504）等各界貴賓共同見證台電最大儲能系統落成。

台電表示，此次台電聯手國內機電大廠東元電機與全球最大儲能系統整合商Fluence等組成國際團隊，於龍潭超高壓變電所建置25個40呎儲能貨櫃，使用超過1萬個鋰電池模組，並搭配變壓器、功率調節系統等設備，打造裝置容量60MW/80MWh儲能系統，最大供電功率60MW（百萬瓦）、總儲電量高達8萬度，等同可滿足約8000戶家庭一整天用電。

台電說明，電力供需變化多端，台電不只是要隨時調度電力讓發電大於用電，還需配合如酷暑瞬間用電尖峰，或是日落時太陽光電減少等多元情況變化即時因應，維持電網頻率，才能確保電力穩定，而儲能因具快速反應與電能移轉特性，可與現有發電機組搭配，已成電網強韌新利器。

台電指出，龍潭儲能平時可調節電網系統頻率，提升供電穩定性；當遭遇突發電力事件時，除既有水力機組可快速於10分鐘內啟動，儲能系統甚至可再快上千倍，0.4秒即刻救援。

台電進一步表示，龍潭儲能在安全層面取得國際儲能規範IEC 62933及IEC 62443-3-3雙重認證，通過儲能建置、運轉維護及資通訊安全等各面向層層把關。此外，龍潭儲能櫃總計安裝超過600個煙霧、溫度與氣體感測器，24小時監控儲能設施運轉情形，確保系統穩定運作。如遇突發事故亦可藉由儲能櫃內的氣體滅火系統與貨櫃外連接50噸水箱的水霧消防設施雙管齊下，第一時間排除狀況。

台電近年結合自有場域以變電所為儲能發展基地，相繼打造路園、龍潭儲能，今年預計將再完成冬山超高壓變電所60MW儲能，在政府目標2025年1500MW整體儲能建置規劃中，台電除自建儲能，亦將整合電力交易平台匯聚民間資源達1000MW目標，另500MW則為民間業者結合光電設置儲能。