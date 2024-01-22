東元攜手台電打造強韌電網 龍潭60MW儲能系統今啟用

東元（1504）承攬台電在全台自建最大的儲能場龍潭儲能系統儲能場統包工程，今（22）日將龍潭儲能系統交付給台電。東元智慧能源事業群在手訂單近300億元，後續將持續執行離岸風電案（陸上變電站）與電網強韌案件STATCOM（靜態同步補償器），訂單能見度看到2026年。

東元董事長邱純枝表示，龍潭儲能系統是台灣淨零轉型中的重要里程碑，東元團隊如期如質完成本案，展現了東元在大型儲能和風能系統建置方面的實力，與攜手合作國際儲能大廠的豐富經驗，更重要的是，東元與台電的共同目標都是以台灣電網的安全、穩定為第一要務。東元表示，該案約26億元大部分已在去年認列，今年上半年將認列完畢約10%。

東元表示，智慧能源事業群今年目標再爭取百億訂單，包含網路數據中心（IDC）、台電標案等。

東元去年也以44.6億元得標台電位於彰化縣的 STATCOM（靜態同步補償器）新建工程案，東元表示，今年目標再爭取約20億-30億元的相關標案。

台電今（22）日於龍潭超高壓變電所舉行「電網蓄力 強韌永續」龍潭儲能系統啟用典禮，由台電總經理王耀庭、立法委員呂玉玲、桃園市政府經發局副局長熊勇智、東元電機等各界貴賓共同見證台電最大儲能系統落成。

台電表示，此次台電聯手國內機電大廠東元電機與全球最大儲能系統整合商 Fluence 等組成國際團隊，於龍潭超高壓變電所建置25個40呎儲能貨櫃，使用超過1萬個鋰電池模組，並搭配變壓器、功率調節系統等設備，打造裝置容量60MW/80MWh儲能系統，最大供電功率60MW（百萬瓦）、總儲電量高達8萬度，等同可滿足約8,000戶家庭一整天用電。

東元表示，龍潭儲能系統是屬於國家重要等級建設，未來離岸風電大量加入台電系統後，儲能系統在電網穩定性上，將扮演重要角色。東元團隊在近年持續投入再生能源市場，於2015年跨足儲能領域，完成多起國內外的儲能系統案件，且連續數年取得離岸風電陸域變電站統包工程，累積約2.5GW，市占率國內第一。