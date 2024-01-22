快訊

羽球／搭15小時火車橫越800公里 印度鐵粉見證小戴奪冠超幸福

Toyz不孤單！美食部落客評超哥餐廳「魚生是臭的」 喊孬只敢發限動

天然食物比較好，為何維生素B12反而建議吃營養補充品較安全？

這二個原因讓國泰金調查民眾薪資上漲指數創新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

國泰金發布最新的國民經濟信心調查結果，統計顯示，除了薪資上漲現況指數1月陡升之外，薪資上漲預期指數更是連續二個月陡升，並創新高紀錄，對此國泰金解讀，主要來自經濟預期和基本工資調升兩大推力。

國泰金經濟研究處經理吳國丞分析，上述調查結果，一方面反映對未來經濟前景的看好，另一方面基本工資1月調升，對於民眾對未來薪資水準的預期，有激勵作用。其中1月的基本工資調升，包括月薪最低標準從26400調高至27470元，時薪最低標準則從176元調至183元，這些都讓民眾很有感，對未來薪資水準也更樂觀期待。

國泰金在對通膨看法的統計也顯示，42%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，54%民眾預期通膨仍高於2%。若和主計總處預估台灣2024年經濟成長率3.35%，2024年通貨膨脹率1.64%，國泰金本月調查結果則顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.61%，42%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上，而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.20%，54%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%，顯示國泰金調查結果相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守而對於通膨預期相對較高。

2024 國泰金 薪資

延伸閱讀

國泰金控調查：近兩成民眾樂觀預期 上半年台股高點破20,000點

國泰金控賑災日本 捐6,000萬日圓

富邦金、國泰金、中信金拿下金控EPS前三名！ 專家：新光金又是賠爛的一年

14家上市金控去年賺3,652億 年增28.9% 史上第三高

相關新聞

漲不漲電價陷兩難 台電：不漲足，就只能等燃料價格降

經濟部將於3月舉行電價審議委員會，據傳經濟部、行政院將於今、明兩天召集台電，聽取財務狀況與燃料走勢報告，台電表示，為了3...

本周台股／上周台積電成救市主 後續留意聯準會態度、大盤整理狀況

台積電上周五神救援台股，台積電法說讓外資認錯，單日買超台股801億，創史上第二大紀錄，台股以4340億元的放大交易量復活彈跳，站回所有均線之上，短線日KD及RSI指標轉回正向。台北時間上周六清晨收周線的美股也有好表現，標普500指數收盤創新高，道瓊及那史達克指數漲幅均超過1％，鋪陳台股本周的開盤。

LLM研發戰火點燃 AI伺服器將成衡量資訊國力指標

人工智慧（AI）領域歷經去年ChatGPT熱潮，今年被廣泛討論的，是大型語言模型（Large Language Model；LLM）的開發、建置、競爭與應用。LLM已躍居全球雲端訓練的新戰場，不只在全球領域有各國領導人、政治家、企業界，一方面積極討論LLM對系統、軟硬體供應鏈帶來的契機，也不得不參與討論如何避免LLM幻覺、歧視與偏見，再加上新興戰場「中小語言模型」也崛起，讓LLM的發展成為延續生成式AI後，更受國家與企業矚目的技術領域。

今年電價將漲25%？台電回應了 將爭取政府財政支持

台電本周將向經濟部進行財務及國際燃料走勢報告，外傳台電爭取今年度以不虧損為目標，電價漲幅25％。對此，台電今（21）日回...

台電虧損達3820億 目前無漲價計畫

「目前並無調漲方案！」面對高達3820億的巨額累計虧損，台電21日仍強調，俄烏戰爭造成燃料價格高漲，台電、中油持續穩定物價，未來盼能爭取政府財務支持。但台電也語帶保留說，未來電價是否調整、如何調整，由電價費率審議會決定。

電價漲定了？台電：目前並無調漲方案

外界關注電價是否上漲，更傳出台電已規劃電價調整方案，對此，台電表示，目前內部正在進行財務檢視，後續會向經濟部報告，因為身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。