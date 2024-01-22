這二個原因讓國泰金調查民眾薪資上漲指數創新高

國泰金發布最新的國民經濟信心調查結果，統計顯示，除了薪資上漲現況指數1月陡升之外，薪資上漲預期指數更是連續二個月陡升，並創新高紀錄，對此國泰金解讀，主要來自經濟預期和基本工資調升兩大推力。

國泰金經濟研究處經理吳國丞分析，上述調查結果，一方面反映對未來經濟前景的看好，另一方面基本工資1月調升，對於民眾對未來薪資水準的預期，有激勵作用。其中1月的基本工資調升，包括月薪最低標準從26400調高至27470元，時薪最低標準則從176元調至183元，這些都讓民眾很有感，對未來薪資水準也更樂觀期待。

國泰金在對通膨看法的統計也顯示，42%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，54%民眾預期通膨仍高於2%。若和主計總處預估台灣2024年經濟成長率3.35%，2024年通貨膨脹率1.64%，國泰金本月調查結果則顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.61%，42%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上，而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.20%，54%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%，顯示國泰金調查結果相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守而對於通膨預期相對較高。