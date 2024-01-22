漲不漲電價陷兩難 台電：不漲足，就只能等燃料價格降
經濟部將於3月舉行電價審議委員會，據傳經濟部、行政院將於今、明兩天召集台電，聽取財務狀況與燃料走勢報告，台電表示，為了3月的審議委員會，台電一定會準備好資料，但最好的方式還是希望政府能給予補助。
台電去年累計虧損超過3800億元，台電表示，這兩年雖然電價調漲，但是漲幅並不足以反應發電成本，因此財務上的壓力很大，也希望政府給予支持，讓台電的壓力小一點，同時也在等燃料價格往下掉。
由於俄烏戰爭爆發，近兩年天然氣價格暴漲，連帶的拉高台電的發電成本。台電指出，如果電價能夠調漲，充分的反應發電成本，那就不怕燃料價格高，但若不能漲足，就只能等待燃料價格下跌。
台電也說，台電同時也在重新做資產評估，政府也給予增資，但其實光是增資沒有用，只是「打腫臉充胖子」，讓虧損的空間更大，因此最好還是希望有稅計剩餘，可以用補助的方式給予台電支持。
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