快訊

台積電選後加速布局 1奈米製程將落腳嘉義縣3問題待克服

民眾黨是沒用的8席！立院龍頭戰 柯建銘轟黃國昌：「私設刑堂」自曝其短

4人生還！失蹤救護包機找到了 載有6人、墜毀阿富汗東北山區

漲不漲電價陷兩難 台電：不漲足，就只能等燃料價格降

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
電價審議委員會預計於三月召開，外界關心電價調漲問題，經濟部長王美花說，會仔細評估台電財務狀況，也會協助台電爭取行政院財務支持。本報資料照片
電價審議委員會預計於三月召開，外界關心電價調漲問題，經濟部長王美花說，會仔細評估台電財務狀況，也會協助台電爭取行政院財務支持。本報資料照片

經濟部將於3月舉行電價審議委員會，據傳經濟部、行政院將於今、明兩天召集台電，聽取財務狀況與燃料走勢報告，台電表示，為了3月的審議委員會，台電一定會準備好資料，但最好的方式還是希望政府能給予補助。

台電去年累計虧損超過3800億元，台電表示，這兩年雖然電價調漲，但是漲幅並不足以反應發電成本，因此財務上的壓力很大，也希望政府給予支持，讓台電的壓力小一點，同時也在等燃料價格往下掉。

由於俄烏戰爭爆發，近兩年天然氣價格暴漲，連帶的拉高台電的發電成本。台電指出，如果電價能夠調漲，充分的反應發電成本，那就不怕燃料價格高，但若不能漲足，就只能等待燃料價格下跌。

台電也說，台電同時也在重新做資產評估，政府也給予增資，但其實光是增資沒有用，只是「打腫臉充胖子」，讓虧損的空間更大，因此最好還是希望有稅計剩餘，可以用補助的方式給予台電支持。

台電 電價

延伸閱讀

又一獵奇空拍！日月潭凸起山巒 赫見「巨龜」擋水護盆地

台電虧損達3820億 目前無漲價計畫

松湖變電所不保證供電無虞 業者憂減慢公車全電動速度

為什麼道路屢挖破管？ 台中民代認為該這麼做

相關新聞

本周台股／上周台積電成救市主 後續留意聯準會態度、大盤整理狀況

台積電上周五神救援台股，台積電法說讓外資認錯，單日買超台股801億，創史上第二大紀錄，台股以4340億元的放大交易量復活彈跳，站回所有均線之上，短線日KD及RSI指標轉回正向。台北時間上周六清晨收周線的美股也有好表現，標普500指數收盤創新高，道瓊及那史達克指數漲幅均超過1％，鋪陳台股本周的開盤。

LLM研發戰火點燃 AI伺服器將成衡量資訊國力指標

人工智慧（AI）領域歷經去年ChatGPT熱潮，今年被廣泛討論的，是大型語言模型（Large Language Model；LLM）的開發、建置、競爭與應用。LLM已躍居全球雲端訓練的新戰場，不只在全球領域有各國領導人、政治家、企業界，一方面積極討論LLM對系統、軟硬體供應鏈帶來的契機，也不得不參與討論如何避免LLM幻覺、歧視與偏見，再加上新興戰場「中小語言模型」也崛起，讓LLM的發展成為延續生成式AI後，更受國家與企業矚目的技術領域。

今年電價將漲25%？台電回應了 將爭取政府財政支持

台電本周將向經濟部進行財務及國際燃料走勢報告，外傳台電爭取今年度以不虧損為目標，電價漲幅25％。對此，台電今（21）日回...

台電虧損達3820億 目前無漲價計畫

「目前並無調漲方案！」面對高達3820億的巨額累計虧損，台電21日仍強調，俄烏戰爭造成燃料價格高漲，台電、中油持續穩定物價，未來盼能爭取政府財務支持。但台電也語帶保留說，未來電價是否調整、如何調整，由電價費率審議會決定。

電價漲定了？台電：目前並無調漲方案

外界關注電價是否上漲，更傳出台電已規劃電價調整方案，對此，台電表示，目前內部正在進行財務檢視，後續會向經濟部報告，因為身...

用水大戶強制使用至少5成再生水 2月1日上路

為強化枯水期供水韌性，經濟部水利署針對用水大戶訂定強制使用再生水新規，要求每日計畫用水量達2萬噸以上開發單位的工業用水須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。