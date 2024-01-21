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台電虧損達3820億 目前無漲價計畫

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台電21日說，希望爭取政府財務支持，但目前並無調漲方案。（Photo by cktzeng on Flickr under C.C. License）
台電21日說，希望爭取政府財務支持，但目前並無調漲方案。（Photo by cktzeng on Flickr under C.C. License）

「目前並無調漲方案！」面對高達3820億的巨額累計虧損，台電21日仍強調，俄烏戰爭造成燃料價格高漲，台電、中油持續穩定物價，未來盼能爭取政府財務支持。但台電也語帶保留說，未來電價是否調整、如何調整，由電價費率審議會決定。

千億補助難止虧損

面對台電持續虧損，行政院不僅於疫後特別預算補貼台電500億元，去年總預算案也拍板編列1000億元增資台電，以確保去年的電價不會調漲。

儘管有政府挹注，但台電去年整體虧損還是達到2485億元，累計虧損更高達3820億元。對此，台電表示，於2月23日召開股東臨時會預計討論「變更部分不動產、廠房及設備之耐用年限及殘值報告」與「辦理私募普通股案」，盼能改善財務狀況。

台電：尚無調漲方案

外界預測，台電今年以不虧損為目標，預計讓電價調漲25%，或向政府爭取新台幣1500億元財務補助，進而將電價漲幅壓低到個位數。

對此，台電21日聲明表示，台電實際上目前內部正進行財務檢視，後續會向經濟部報告，因身負抗通膨重任，「希望爭取政府財務支持，但目前並無調漲方案」。

電價調整語帶保留

台電指出，俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，許多國家直接以市場機制反映價格，導致電力價格大幅上漲，並引發嚴重通膨；相較之下，台灣由台電及中油在穩定物價上扮演「消波塊」，抵擋輸入性通膨。

台電也強調，電業的財務永續經營同樣關乎民眾用電權益和國家經濟發展，電價是否調整、如何調整，由電價費率審議會決定。

台電後續將針對未來燃料成本和電業營運成本充分說明，以利審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後做出決定。

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