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電價漲定了？台電：目前並無調漲方案

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
電價審議委員會預計於三月召開，外界關心電價調漲問題，經濟部長王美花說，會仔細評估台電財務狀況，也會協助台電爭取行政院財務支持。本報資料照片
電價審議委員會預計於三月召開，外界關心電價調漲問題，經濟部長王美花說，會仔細評估台電財務狀況，也會協助台電爭取行政院財務支持。本報資料照片

外界關注電價是否上漲，更傳出台電已規劃電價調整方案，對此，台電表示，目前內部正在進行財務檢視，後續會向經濟部報告，因為身負抗通膨重任，希望爭取政府財務支持，但目前並無調漲方案。

台電指出，俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，許多國家直接以市場機制反映價格，導致電力價格大幅上漲並引發嚴重通膨問題，相較之下，我國由台電和中油在穩定物價方面扮演「消波塊」的角色，抵擋輸入性通膨，且國內電價方案已盡量做到細緻，有效穩定電價和控制物價波動，例如過去兩次的電價調整，超過九成以上用戶未受影響。

台電表示，電業的財務永續經營同樣關乎民眾用電權益和國家經濟發展，電價是否調整、如何調整，為電價費率審議會決定，台電內部正在進行財務檢視，後續將針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，以利審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後做出決定，目前並無調漲方案，盼媒體毋須過度臆測。

電價 台電 通膨

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