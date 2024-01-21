加油再等等 中油：22日起汽、柴油各降0.1元

三星新一代旗艦機Galaxy S24系列18日問世，手機內建的通話即時翻譯功能、寫作助理等AI（人工智慧）功能廣受消費者好評。但是，在這個時代，用戶講求隱私權，AI會不會一不小心就洩漏用戶的小秘密？ 對於三星來說，今年是特別的一年。一般來說，三星上半年度發表旗艦機的時間，大多落在2月，但隨著競爭品牌vivo、OPPO陸續發表AI手機，三星也不落人後，早早地在1月就舉辦新品發表會。 市面上的AI手機，有的可以智慧識圖、有的背後擁有大型語音模型，而三星擁有的6大AI功能，可說是滿足消費者大多數的生活與工作需求，這也讓Galaxy S24系列機款一發表就討論度不斷。

2024-01-21 11:21