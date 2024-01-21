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用水大戶強制用再生水 下月實施

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部水利署日前公告子法，為強化抗旱韌性，再生水資源發展條例已修正擴大再生水使用範圍，明定每日計畫用水量達兩萬噸以上開發單位，其工業用水須使用至少百分之五十系統再生水。這項被外界稱之為用水大戶條款，將於二月一日實施，預計新開設科學園區、工業區、舊廠區擴建之業者受影響。

水利署官員解釋，只要是興辦開發行為，例如國科會新開設的科學園區，經濟部新開設產業園區，或是既有廠商擴建須變更用水計畫時，目的事業主管機關就會要求提出用水計畫，必須使用百分之五十再生水，否則無法新建。

水利署官員解釋，所謂「系統再生水」是指使用汙水下水道系統的來源，業者也可自建再生水廠，或水利署輔導業者換水，亦可使用海淡水或雨水儲留方式因應。

這項新措施實施除新工業區開發單位受影響，有些既定工廠和個別廠商若擴建也受影響。

官員舉例，Ａ公司舊廠每日用水量已達一點八萬噸，新擴建廠房新增用水量四千噸，合計每日二點二萬噸，針對新增導致超過二萬噸部分，就會要求該業者須用一千噸再生水，舊廠用水不會受影響。

此外，若業者擴廠新增再生水用水量低於一千噸，亦可免適用。舉例來說，Ｂ公司工廠每日用水量現為兩萬噸，擴廠後每日新增用水量一千八百萬噸，原本其中新增百分之五十、九百噸應強制使用再生水，但低於一千噸可免適用。

水利署 淡水

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