學者：電價恐推漲物價 留意廠商是否哄抬

台電虧損嚴重，經濟部三月電價審議委員會調漲電價可能性高，學者表示，欠的終歸要還，台電虧損不能不處理；對物價影響當然避免不了，加上廠商加薪留人、地緣政治造成航運價格上漲等，預估今年物價一定易漲難跌，政府要注意的是，廠商是否過度反映電價成本哄抬物價。

電價上漲恐將對物價帶來影響，中央大學經濟系教授邱俊榮表示，每個產業用電成本結構不同，如果有些用電成本占比例高，自然反映幅度大，但有的占比低，漲電價擔心的是，廠商只缺漲價的理由，一旦找到理由，就會透過成本上升理由調價格，政府要介入處理的是，廠商是否過度反映價格。

邱俊榮強調，選後各種問題都會浮上檯面，無論是否造成物價上漲也要處理，除了漲電價，還有低薪，廠商要合理調高薪資，加上國外要課碳稅，這些都會讓外部成本內部化，最近航運價格因地緣政治也會逐步往上，加劇中油虧損等，今年物價一定是易漲難跌狀況，主計總處對今年全年消費者物價指數年增率預估值也不低。

台經院研究員邱達生說，台電虧損未來還是要處理，至於漲電價對物價影響幅度，要看最後調漲方案，如果是漲工業大戶，製造業大都外銷，對國內物價影響較小，但如果是漲服務業，轉嫁可能性較高。