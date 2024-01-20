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專家：台電大虧 廢核代價

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
電價示意圖／聯合報系資料照片
電價示意圖／聯合報系資料照片

台電連兩年調漲電價，卻還是連兩年大虧，且虧損都是上千億元之譜，究竟台電為什麼虧損幅度這麼大？台電副總經理蔡志孟表示，能源價格雖然回跌，但並沒有回到以前的正常水準，能源價格相對高價，台電燃料成本壓力沉重。能源學者梁啟源則直言，台電連年虧損也來自於廢核的代價。

蔡志孟以燃煤為例，指標煤以前每公噸六十至七十美元，最高曾來到四百三十美元左右，現在回到一百三十美元左右，但跟以前比價格還是貴了一倍；發購電燃料成本仍大，已連續兩年達六千億元以上，占支出（一兆元）的六成以上。

雖然成本大幅上升，不過，台電也連續兩年調漲電價，兩年合計調漲幅度逼近百分二十。而除了中油二○二二、二○二三年賣天然氣給台電有提供補貼外，政府這兩年更是大力挹注台電，卻還是挽救不了台電的巨幅虧損。

能源專家、中央大學講座教授梁啟源表示，台電虧損根源主要來自廢核的代價，因每度發電成本只要一點五元的核電機組陸續除役，須以其他能源替代補上，若無中油虧錢賣天然氣給台電，則每度燃氣發電成本會從三點五元增加到五點三元，等於以燃氣替代核電，每度電成本要多三點八元。

梁啟源指出，二○二二年核能發電量二三八億度，比二○一四年減一八六億度，乘以每度電增加成本三點八元來計算，代價超過七百億元。

隨著核能發電機組不斷減少，導致發電成本持續增加，電價只會愈來愈貴，梁啟源說，這是廢核、能源轉型中的隱藏成本、機會成本，但政府卻不告訴人民。核三廠兩部機組將分別於今年、明年除役，幾乎無法迴避電價再調漲的情境。

梁啟源說，能源轉型的代價還有電力供應吃緊，但政府卻故意忽視，包括三接延擱兩年半，四接、五接迄今環評六年未過，但去年六月公布的電源供需規畫竟然與二○一八年的版本差不多，嚴重悖離事實。

梁啟源指出，今年將除役的機組很多，包括核三廠一號機、麥寮、通宵、協和，共三九二點三萬瓩，但其他發電機組的商轉時程卻難以跟上替補腳步，他認為，今年預計備用容量及備轉容量率將由政府規畫的百分之十點二及百分之五點二，降到百分之五點二及百分之○點二，這意思是，即將進入限電準備。

台電 電價 調漲

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