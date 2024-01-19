大陸頻拿ECFA出招 產發署：早發現產業健康檢查紅字

大陸頻頻出手擬擴大終止ECFA早收清單，對此，經濟部產業發展署署長連錦漳今（19）日表示，已掌握並協助產業做好布局與因應，連最壞情況都有討論過，且內部也做好沙盤推演。他並以石化、機械業為例，將協助與半導體結盟，轉型為半導體產業材料、半導體設備等，朝高值化邁進。

連錦漳今也談及今年景氣，他說，多數產業今年第2季可望恢復，部分產業由於疫情期間的訂單太旺，目前仍在庫存去化中，恐怕要等到今年第4季、明年第1季才會復甦。

大陸繼去年12月21日宣布中止台灣12項石化產品優惠關稅後，今年1月9日再宣布有關部門正研究進一步採取中止早收清單項目，包括：農漁、機械、汽車零配件與紡織都遭大陸商務部點名。

對此，連錦漳昨在產發署年終記者會上透露，去年年初起國內部分產業就開始受ECFA關稅優惠取消影響，出口數據不佳，就像「健康檢查」發現一堆紅字，那時候就已聽到一些風聲，察覺一些蛛絲馬跡。因此，當時產業就開始分散市場、多元布局。

此外，連錦漳也提到，經濟部其實早已長期推動石化產業高值化，輔導石化業導向半導體材料、電動車材料發展，因此石化業受衝擊程度並不大。至於也被點名的機械業，經濟部則會協助產業切入半導體設備業，如今ASML已在國內設廠，將促成相關產業鏈結。工具機方面，連錦漳預計，高階工具機的衝擊較小。

也被瞄準的還有紡織業，連錦漳指出，紡織大廠已開始朝東南亞、中美洲、墨西哥布局，原本國內紡織業對大陸市場依賴度有五成，在多元分散策略下，目前依賴度已降至二成，「雞蛋沒有放在同一個籃子」。