大陸頻拿ECFA出招 產發署：早發現產業健康檢查紅字

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

大陸頻頻出手擬擴大終止ECFA早收清單，對此，經濟部產業發展署署長連錦漳今（19）日表示，已掌握並協助產業做好布局與因應，連最壞情況都有討論過，且內部也做好沙盤推演。他並以石化、機械業為例，將協助與半導體結盟，轉型為半導體產業材料、半導體設備等，朝高值化邁進。

連錦漳今也談及今年景氣，他說，多數產業今年第2季可望恢復，部分產業由於疫情期間的訂單太旺，目前仍在庫存去化中，恐怕要等到今年第4季、明年第1季才會復甦。

大陸繼去年12月21日宣布中止台灣12項石化產品優惠關稅後，今年1月9日再宣布有關部門正研究進一步採取中止早收清單項目，包括：農漁、機械、汽車零配件與紡織都遭大陸商務部點名。

對此，連錦漳昨在產發署年終記者會上透露，去年年初起國內部分產業就開始受ECFA關稅優惠取消影響，出口數據不佳，就像「健康檢查」發現一堆紅字，那時候就已聽到一些風聲，察覺一些蛛絲馬跡。因此，當時產業就開始分散市場、多元布局。

此外，連錦漳也提到，經濟部其實早已長期推動石化產業高值化，輔導石化業導向半導體材料、電動車材料發展，因此石化業受衝擊程度並不大。至於也被點名的機械業，經濟部則會協助產業切入半導體設備業，如今ASML已在國內設廠，將促成相關產業鏈結。工具機方面，連錦漳預計，高階工具機的衝擊較小。

也被瞄準的還有紡織業，連錦漳指出，紡織大廠已開始朝東南亞、中美洲、墨西哥布局，原本國內紡織業對大陸市場依賴度有五成，在多元分散策略下，目前依賴度已降至二成，「雞蛋沒有放在同一個籃子」。

半導體 經濟部 布局

延伸閱讀

假幣商勾結大陸詐團 騙走40民眾2億元新台幣

才剛開放輸陸…業界盛傳「陸又要封殺石斑」 蘇清泉斥假訊息

彰縣衛生局查年節食品 澳洲砂糖橘、大陸冷凍馬蹄丁農藥檢驗不合格

何立峰會美國前財長：大陸經濟前景十分光明

相關新聞

台電又虧損：燃料成本翻倍是主因 非關再生能源

電價審議委員會將於3月召開，台電虧損又成熱議話題，台電2023年虧損1985億元，台電評估，即使2024年台電電價平均調...

富威電力董座胡惠森 當選首屆再生能源公會理事長

國內再生能源售電業者推動的中華民國再生能源商業同業公會，今（19）日舉行成立大會暨第一屆第一次理監事會議，由富威電力董事...

驚！若完全反映燃料成本 台電：電價至少上漲五至六成

針對近期外界關心台電財務狀況，台電今（19）日表示，2023年再生能源購電支出約900億元，佔總支出不到10%，燃料支出...

經濟學界章魚哥 央行：Fed理事Waller對美國四大預測出爐

中央銀行今（19）日在臉書粉絲專頁上貼文，彙整過去預測神準的聯準會理事Christopher Waller近期對美國經濟...

今年電價非漲不可？經濟部長王美花回應了

針對能源專家提出今年電價非漲不可的看法，經濟部長王美花今（19）日表示，會仔細評估台電財務狀況，並協同台電向行政院爭取對...

台灣高鐵員工好嗨！年終獎金6個月 加發1.2萬元

台灣高鐵（2633）受惠於疫後解封需求，感謝所有員工一年來的努力，高鐵員工今天超嗨，「整體年終獎金」達6個月外，還加發1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。