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驚！若完全反映燃料成本 台電：電價至少上漲五至六成

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電示意圖。報系資料照
台電示意圖。報系資料照

針對近期外界關心台電財務狀況，台電今（19）日表示，2023年再生能源購電支出約900億元，佔總支出不到10%，燃料支出翻倍大增才是近年台電虧損的主因。若完全反映燃料成本飆漲，電價至少要上漲五至六成。

台電指出，俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，去年台電總支出約1兆元，其中發購電燃料成本約6100億元，已連續兩年高達6000億以上，為整體支出的大宗，與過去相比更是兩倍以上。

此外，台電也提到，愈來愈多的綠電業者開始選擇賣給民間企業，去年綠電轉直供的度數已達約17億度，相較2022年成長五成以上，預期隨著技術成熟，躉購費率逐年下降，業者將陸續轉供綠電給民間企業，就不需台電支出。

台電指出，目前國際燃料價格相較俄烏戰爭前仍處於高檔，燃料成本壓力仍然沉重，且受紅海航運受阻等國際情勢影響，燃料走勢變數仍大。

在燃料採購上，台電目前採購燃料種類包括：天然氣、燃油與燃煤，其中天然氣與燃油均向中油公司採購；台電在燃煤採購方面，為確保燃料來源供應穩定，主要以長約為主、現貨為輔進行採購，並密切關注燃料價格波動，若市場供需情勢寬鬆，致現貨價格低於長約價格時，則機動調整年度長約採購比例，增加採購價格較低廉之現貨，以抑低整體燃料採購成本。

為改善財務狀況，台電表示，已積極開源節流，近年努力開發投資性不動產，2023年藉由公允價值重估提升淨值約544億元，與不動產相關年收益約6.5億元，轉投資收益亦達40億元；在燃料成本方面，透過燃煤採購策略，以低於市價購入燃料，降低燃煤成本約191億元。

台電表示，政府為維穩物價，由台電在第一線扮演「消波塊」，吸收成本抵擋通膨海嘯。電價對於物價及通膨有連動效果，若完全反映燃料成本飆漲，電價至少要上漲五至六成，相對而言，國內的電價調整則盡可能做到細緻，降低民生影響，同時政府也給予台電增資、補貼等財務協助，相較其他國家，更能有效減緩國內受國際輸入性通膨影響的情況，也讓台電維持供電穩定任務的同時，兼顧照顧民生、穩定物價等目標。

台電 電價 通膨

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