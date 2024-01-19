布局年後轉職 資訊軟體、餐飲旅遊年增逾16%最積極

年後轉職鳴槍起跑，104人力銀行統計，當前求職者希望進入的產業，以資訊軟體、餐飲旅遊的成長動能最強，求職人數年增幅分別為18%、16%；求職熱搜三大關鍵字：年後上班、行政、業務；企業徵才標註「年後上班」的工作機會也達3.2萬個。

104人力銀行資深副總經理陳嵩榮指出，綠領、AI為今年轉職季的新興強職業，寵物產業有望成為下個兆元產業的毛經濟藍海。

104人力銀行徵才資料庫統計，去年12月至今，求職者進入104人力銀行站內熱搜關鍵字為：年後上班、行政、業務，而目前有3.2萬個工作機會可「年後上班」。各產業中，以電子資訊/軟體/半導體、及一般製造業各約7千個工作機會可「年後上班」機會最多，企業缺工壓力持續，年前就先搶人，滿足人才想領前公司年終獎金的規劃，年後再到職。

104人力銀行觀察，從去年下半年開始，求職者人數逐月增加，去年12月求職者已達全年最高峰，較前一年成長8.5%；吸引求職者的成長動能來自景氣逐漸回溫的資訊軟體類，比前一年成長18%；餐飲旅遊類則是疫後商機大爆發，餐飲業紛紛加薪搶才，想進餐飲業的求職者比前一年成長16%。

大缺工下的轉職季，有哪些不一樣的求職思維？104人力銀行透過轉職問卷調查發現，當工作選擇機會越多，82.6%的受訪者更願意跨領域、跨職務，透過不同工作內容，厚植個人實力；21.7%優先考慮薪資待遇，17.6%考慮職涯發展與未來性，17.5%考慮工作與生活平衡。