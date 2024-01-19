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提前布局年後轉職！ 人力銀行：3.2萬個工作可年後上班

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

年後轉職潮鳴槍起跑！104人力銀行今（19）日表示，企業徵才標註「年後上班」的工作機會達3.2萬個，布局年後轉職，求職者希望進入的產業，以資訊軟體、餐飲旅遊的成長動能最強，求職人數年增幅分別為18%、16%；求職熱搜三大關鍵字為年後上班外，還有行政、業務。

104人力銀行資深副總經理陳嵩榮指出，綠領、AI為今年轉職季的新興強職業，寵物產業有望成為下個兆元產業的毛經濟藍海，104職場力「百工的一天~轉職任意門」內容策展，綠領職缺包括永續管理師、碳審計師等，由於工作內容很新、也像老闆的幕僚，面試時，需不斷對齊自己和公司的目標方向，避免期待落差，到職後，也需分析趨勢和法規，透過規劃議題，才能把永續的概念落實到日常。

104人力銀行徵才資料庫統計，目前有3.2萬個工作機會可「年後上班」。各產業中，以電子資訊/軟體/半導體、及一般製造業各約7,000個工作機會可「年後上班」機會最多，企業缺工壓力持續，年前就先搶人，滿足人才想領前公司年終獎金的規劃，年後再到職。

104人力銀行觀察，從去年下半年開始，求職者人數逐月增加，去年12月求職者已達全年最高峰，較前一年成長8.5%；吸引求職者的成長動能來自景氣逐漸回溫的資訊軟體類，比前一年成長18%；餐飲旅遊類則是疫後商機大爆發，餐飲業紛紛加薪搶才，想進餐飲業的求職者比前一年成長16%。去年12月至今，求職者進入104人力銀行站內熱搜關鍵字為：年後上班、行政、業務。

大缺工下的轉職季，有哪些不一樣的求職思維？104人力銀行透過轉職問卷調查發現，當工作選擇機會越多，82.6%的受訪者更願意跨領域、跨職務，透過不同工作內容，厚植個人實力；21.7%優先考慮薪資待遇，17.6%考慮職涯發展與未來性，17.5%考慮工作與生活平衡。

據104人力銀行發表的《民生消費產業人才白皮書》，平均每四個缺額中就有一個是餐飲服務相關職缺，為補足人才企業紛紛祭出加薪留人，104人力銀行也為求職者規劃餐飲業2024轉職特輯、以及「百工的一天~轉職任意門」，蒐羅站內最夯工作機會、加薪幅度最高企業，幫助求職者轉職順利。

求職 2024 餐飲業

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