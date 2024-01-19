高通台灣創新競賽第六屆開跑 聚焦AI PC及邊緣AI裝置

高通技術公司宣布啟動第六屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC），競賽核心再升級，首次聚焦AI PC及邊緣AI兩大主軸，力邀台灣新創生態系共同掌握AI新浪潮。

QITC支持台灣新創公司運用高通各式平台提出PC運算及IoT應用的AI創新解決方案，期望引領新創團隊釋放AI潛能，進而推動台灣資通訊產業及新創生態系的蓬勃發展。

競賽將遴選10支入圍新創團隊，育成期間將獲得技術支援、商業輔導、智財權培訓及現金補助，更有機會加入高通全球商用生態系，與高通並肩開展國際市場龐大商機。

AI PC是本屆QITC列入徵選的重點領域之一。高通預期2024年開始，AI將推動PC領域迎來變革性的週期，為PC市場帶來創新機遇，重塑企業與消費者的運算體驗。

美國高通公司副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通多年來在AI的發展與創新，推動了各行各業在裝置上AI的使用。2024年的QITC進入第六年，隨著AI的普及，以及運算需求的迅速增長，高通期盼迎來更多新創團隊加入QITC的行列，並專注於AI PC及邊緣AI的研發，推出令人耳目一新的AI解決方案。

本次競賽亦在國科會指導下進行。國科會作為高通的重要夥伴，推動台灣新創生態系的發展。高通將攜手台灣科技新創基地（TTA），持續透過「高通台灣創新競賽」深化台灣與國際創新創業生態圈的連結，吸引高階人才投入科研創業，帶領台灣科技新創躍上國際舞台。