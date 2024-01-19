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今年電價非漲不可？經濟部長王美花回應了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對能源專家提出今年電價非漲不可的看法，經濟部長王美花今（19）日表示，會仔細評估台電財務狀況，並協同台電向行政院爭取對台電財務的支持，近期並會就幾個變動情形，一步步來看可以怎麼做。至於電價部分，則有電價審議委員會，就電力情形、台電財務穩健等等面向，進行專業討論 。

王美花今出席「2024電器空調影音3C電腦年終購物節開幕典禮」時，接受媒體訪問，做了以上表示。

燃料成本居高不下，台電發電成本大於售電成本，以致於去年大虧1985億元，看守內閣期間，電價費率審議會將在3月召開，引發外界關注電價是否調漲。

今年電價非漲不可？王美花指出，關於台電發電成本，確實受到俄烏戰爭影響，造成國際能源價格高漲，國際所有電力公司都面臨同樣問題，不是只有台灣有這樣情形，而台電吸收相關成本造成虧損，經濟部會協助台電跟行政院爭取經費挹注。

據了解，台電近期會將發電成本、燃料走勢、建議漲幅等提報電價費率審議會工作小組會議，小組討論後，農曆年後提報方案至電價費率審議會。

今媒體報載能源專家梁啟源分析，近1年來國際能源價格回落，台電之所以虧損更嚴重，主要是台灣能源轉型過程中，補貼燃氣；只要執政黨主張能源結構持續，且維持補貼政策不變，今年電價一次漲50%也彌補不了台電的虧損。台電累計虧損已高達3820億元。

台電 電價 王美花

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