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台灣高鐵員工好嗨！年終獎金6個月 加發1.2萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣高鐵。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵（2633）受惠於疫後解封需求，感謝所有員工一年來的努力，高鐵員工今天超嗨，「整體年終獎金」達6個月外，還加發1.2萬元。

台灣高鐵2023年前三季稅後純益為49.97億元，每股稅後純益0.89元，第4季的獲利也會有不錯表現，再加上新年度高鐵與臺灣銀行等8家聯貸銀行同意降息給高鐵，效益會在今年度挹注，今年營運展望也不錯。

台灣高鐵感謝全體同仁，配合政策堅守崗位、共同努力，為旅客提供安全、便捷、舒適的旅運服務，並獲得董事會肯定，整體經營績效良好，通過2023年度「整體獎金」為6個月，包含：年終獎金3.8個月基本薪，及個人績效獎金平均約2.2個月基本薪。另已於年前加發1.2萬元營運激勵金。

接下來進入國人最重視的春節疏運，高鐵全員上下一心、勞資攜手合作，實踐台灣高鐵作為國家骨幹運輸之責任與承諾，以不負董事會、全體股東以及社會各界之期許。

年終獎金

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