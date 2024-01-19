內閣進入看守狀態 交長：持續全力推動業務不會有任何延遲
新任正副總統選出後，行政院長陳建仁18日依據憲政慣例提出內閣總辭，已獲菜總統慰留，內閣將看守到5月20日新任總統上任，交通部長王國材今日表示，雖然是看守內閣，但已提醒同仁把握他在交通部的每個時間，全力推動業務，不會有任何延遲，至於是否獲留任，他回應說，假設性問題留給新任總統，他不作回答。
交通部民航局今日舉行77周年局慶，王國材出席局慶致詞，在接受媒體聯訪訪時被問及是否獲新任總統賴清德徵詢續任下任部長，他表示，還沒有洽詢，假設性問題留給新總統，他不作回答。
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