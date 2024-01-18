快訊

北投警執行搜索竊盜案…遭疑似毒品針頭刺傷 緊急送醫檢查

入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球首創AI評測制度 未來收費方式待委員會討論

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
數位部長唐鳳。（余弦妙攝）
數位部長唐鳳。（余弦妙攝）

因應生成式AI的浪潮，數位部建制一套與國際標準相符的AI評測相關機制，其中更與國科會共同成立AI評測中心，且更是全球首創制度。數位部長唐鳳今（18）日指出，這對我國而言意味著是與歐美國家接軌，也期盼該套系統能夠商用，不過還是要等審議委員來決議該怎麼來收費。

AI評測中心將致力於推動國內自行研發AI模型功效評測工具，針對不同產品、系統與服務類別，參考對應之國際試驗方法，來發展我國對應之評測工具與系統，符合國內試驗需求。

唐鳳說明，台灣在AI評測上跟世界最先進的國家都是互相接軌，無論是美國、歐盟或是英國，現在大家都在找出第一個怎麼樣快速讓這些生成式的AI，在走入社會的時候，能夠符合社會的期待以及當社會的期待有所改變，有新的期待的時又該怎麼快速對齊，快速重新訓練這些模型，讓它能夠符合每個不同的社會的期待。

唐鳳說，所以在這件事情上面台灣是很幸運，能夠去跟全世界正在研究這件事情的人一起來組成這個AI評測的體系，那也相信可以協助各行各業導入生成式AI的時候，可以保持它既安全又注重到整體社會，包含隱私人權等重要的價值。

另外對目前該評測系統未來是否有望轉為商用，唐鳳說，目前在該中心當然有設置自己的題庫再進行測試，但最終目的還是希望可以讓民間的測試實驗室在未來可以用相同的測試準則，因此在未來這些民間企業也可在其他地方用其他方式來測試生成式AI，只要測驗的方式是符合評測中心所定義出來的規範，那也不一定要送到這裡來驗測。

唐鳳說，該中心主要扮演拋磚引玉的角色，未來若有民間企業開發出更快速的方式，那也很好，主要還是希望外界可以共襄盛舉，至於收費標準，會依循制度的審議委員，會盡快召開討論。

另針對近期國內廠商資安事件，唐鳳表示，該廠商均有來通報TWCERT/CC，即便不是會員也均能來進行通報，畢竟駭客在攻擊時並不會分辨是否是上市櫃公司，只要有漏洞就會進行攻擊，目前國內上市櫃公司大多都有加入這個聯防體系，互相提醒如果有出現資安漏洞就應該盡快補上。

AI 唐鳳 美國 數位部 人權

延伸閱讀

證交所護資安 三路進擊

羅致政捲謎片疑雲！「壹傳媒」總編邀一起找真相 赴羅辦被拒於門外

唐鳳拜會嘉義市政府 黃敏惠爭取成立數位轉型中心

吳欣盈街頭開講4分鐘談AI影片曝 網看完驚呼：打出一記爆擊

相關新聞

春節出國要注意！攜帶超過「這位數」新台幣現金要申報

農曆春節民眾赴海外旅遊要注意了，財政部關務署基隆關提醒，面對即將迎來的郵輪旺季，依據洗錢防制物品出入境申報及通關辦法相關...

選務作票影片瘋傳 外界再掀「禁抖音」聲響！唐鳳曝下階段作法

2024台灣總統大選落幕，不過在抖音、TikTok（抖音海外版）頻道出現多則指控台灣選務作票影片，即使中選會出面澄清，部...

全球首創AI評測制度 未來收費方式待委員會討論

因應生成式AI的浪潮，數位部建制一套與國際標準相符的AI評測相關機制，其中更與國科會共同成立AI評測中心，且更是全球首創...

碳費收多少？ 環境部公開接受推薦碳費費率審議會委員

為組成碳費費率審議會審議及訂定碳費費率，環境部即日起至113年1月31日止，公開接受各界推薦學者專家擔任碳費費率審議會第...

碳費審議箭在弦上 環境部公開接受推薦審議會委員

碳費費率力拚今年第1季拍板，環境部今（18）日表示，為組成碳費費率審議會審議及訂定碳費費率，自即日起至今年1月31日止，...

發展光電排擠農業用地？ 經濟部盼互相結合

「光電可以跟溫室農業結合，讓再生能源與養殖業可以同時發展！」經濟部次長曾文生18日出席「天下經濟論壇」時，被問到發展光電恐排擠農業與養殖用地時說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。