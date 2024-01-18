全球首創AI評測制度 未來收費方式待委員會討論

因應生成式AI的浪潮，數位部建制一套與國際標準相符的AI評測相關機制，其中更與國科會共同成立AI評測中心，且更是全球首創制度。數位部長唐鳳今（18）日指出，這對我國而言意味著是與歐美國家接軌，也期盼該套系統能夠商用，不過還是要等審議委員來決議該怎麼來收費。

AI評測中心將致力於推動國內自行研發AI模型功效評測工具，針對不同產品、系統與服務類別，參考對應之國際試驗方法，來發展我國對應之評測工具與系統，符合國內試驗需求。

唐鳳說明，台灣在AI評測上跟世界最先進的國家都是互相接軌，無論是美國、歐盟或是英國，現在大家都在找出第一個怎麼樣快速讓這些生成式的AI，在走入社會的時候，能夠符合社會的期待以及當社會的期待有所改變，有新的期待的時又該怎麼快速對齊，快速重新訓練這些模型，讓它能夠符合每個不同的社會的期待。

唐鳳說，所以在這件事情上面台灣是很幸運，能夠去跟全世界正在研究這件事情的人一起來組成這個AI評測的體系，那也相信可以協助各行各業導入生成式AI的時候，可以保持它既安全又注重到整體社會，包含隱私人權等重要的價值。

另外對目前該評測系統未來是否有望轉為商用，唐鳳說，目前在該中心當然有設置自己的題庫再進行測試，但最終目的還是希望可以讓民間的測試實驗室在未來可以用相同的測試準則，因此在未來這些民間企業也可在其他地方用其他方式來測試生成式AI，只要測驗的方式是符合評測中心所定義出來的規範，那也不一定要送到這裡來驗測。

唐鳳說，該中心主要扮演拋磚引玉的角色，未來若有民間企業開發出更快速的方式，那也很好，主要還是希望外界可以共襄盛舉，至於收費標準，會依循制度的審議委員，會盡快召開討論。

另針對近期國內廠商資安事件，唐鳳表示，該廠商均有來通報TWCERT/CC，即便不是會員也均能來進行通報，畢竟駭客在攻擊時並不會分辨是否是上市櫃公司，只要有漏洞就會進行攻擊，目前國內上市櫃公司大多都有加入這個聯防體系，互相提醒如果有出現資安漏洞就應該盡快補上。