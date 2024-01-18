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春節出國要注意！攜帶超過「這位數」新台幣現金要申報

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導
農曆春節民眾赴海外旅遊要注意了，財政部關務署基隆關提醒，面對即將迎來的郵輪旺季，依據洗錢防制物品出入境申報及通關辦法相關規定，如攜帶逾新台幣10萬現鈔等洗錢防制物品，應向海關申報以免延誤行程及損失財物。示意圖。聯合報系資料照
農曆春節民眾赴海外旅遊要注意了，財政部關務署基隆關提醒，面對即將迎來的郵輪旺季，依據洗錢防制物品出入境申報及通關辦法相關規定，如攜帶逾新台幣10萬現鈔等洗錢防制物品，應向海關申報以免延誤行程及損失財物。示意圖。聯合報系資料照

農曆春節民眾赴海外旅遊要注意了，財政部關務署基隆關提醒，面對即將迎來的郵輪旺季，依據洗錢防制物品出入境申報及通關辦法相關規定，如攜帶逾新台幣10萬現鈔等洗錢防制物品，應向海關申報以免延誤行程及損失財物。

基隆關指出，依據洗錢防制物品出入境申報及通關辦法第3條及第4條規定，須申報物品除總價值逾新台幣10萬元現鈔，還包括總價值逾人民幣2萬元現鈔、總價值逾等值1萬美元之外幣與香港或澳門發行之貨幣現鈔、總面額逾等值1萬美元之有價證券、總價值逾等值2萬美元之黃金，以及超越自用目的之鑽石、寶石及白金總價值逾等值新台幣50萬元等有被利用洗錢之虞的物品。

基隆關進一步提醒，向海關申報上述所定各項物品時，並非就此均可攜帶出入境，其中第一、二項新台幣及人民幣現鈔，旅客攜帶超逾上述限額者，應主動向海關申報，超額部分仍不得攜帶出入，由旅客自行封存於海關，出境時准予攜出，如未依規定申報或申報不實者，超過限額或申報不實部分將被沒入。

基隆關表示，至於第三、四項外幣現鈔、有價證券於入、出境前向海關完成申報，所攜帶之金額不予限制。第五、六項黃金等總價值如超過等值美金2萬元者，應向經濟部國際貿易署申請輸出入許可證，並向海關辦理報關手續。

至於申報方式，財政部已於111年11月4日修正發布「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」第4條規定，增加以電腦連線傳輸之申報方式，提供旅客更便捷之申報程序。旅客可利用電腦或行動裝置，於通關前預先線上申報，實際通關時，僅須於入境紅線檯或海關出境服務檯，臨櫃出示旅客本人護照、身分證或中華民國台灣地區入出境許可證，經海關確認辦理收單及查驗，即完成申報程序。

洗錢防制 海關 新台幣 經濟部

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