因應新國會 政院今通過內閣總辭案

行政院今（18）日上午召開院會，會中行政院長陳建仁依憲政慣例率內閣總辭，並已通過內閣總辭案，將呈請總統鑒核。

民進黨總統候選人賴清德在2024總統大選中勝選，新國會也已產生，即將在2月1日報到，外傳，陳建仁在1月13日開票當晚已向蔡總統口頭請辭，但被蔡總統慰留至5月20日總統就職前。

行政院會上午處理行政院人事行政總處擬具的行政院長向總統呈請辭職暨轉呈副院長、政務委員、秘書長、相關部會首長、行政院發言人聯名呈請辭職及其餘各機關政務人員一併呈請辭職的簽呈文稿。包括行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、政務委員及各部會首長等人，依序在簽呈文稿上簽名或蓋章，最後由陳建仁批示簽呈文稿，完成內閣總辭程序。內閣總辭案將送蔡英文總統鑒察。