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核二、三延役？台電：需修法

聯合報／ 記者林海李成蔭江睿智／台北報導
台電代理董事長曾文生表示，核電廠要延役，必須先修法，同時核二廠乾貯問題也需要解決。圖／聯合報系資料照
台電代理董事長曾文生表示，核電廠要延役，必須先修法，同時核二廠乾貯問題也需要解決。圖／聯合報系資料照

新國會將呈現三黨不過半，而在野的國民黨、民眾黨都主張核電廠要延役。台電代理董事長曾文生昨天表示，核電廠要延役，必須先修法，同時核二廠乾貯問題也需要解決，牽涉到地方政府同意與否，但台電沒有任何成見，一切仍尊重政策走向、國會決定。

曾文生指出，由於「核子反應器設施管制法」對於核電廠使用及後續延役都有明文規定，因此核二、核三想要延役，依現行規定必須在使用執照到期前五年提出延役申請，但核二已經進入除役階段，核三廠一號機今年七月使用執照到齊、二號機明年到期，因此延役就必須先修法。

據了解，若核電廠延役朝野有共識，不僅位於屏東恆春的核三廠可延役，因北部電廠興建困難或曠日廢時，而位於新北市萬里的核二廠剛進入除役初期，氣渦輪機尚未拆除，也可望爭取核二廠有延役機會；但核二廠要延役，還有用過燃料棒乾式貯存的問題要解決，需要新北市同意才能繼續推動。

新北市長侯友宜昨回應，整個能源轉型過程當中，大家可以看到世界潮流，很多先進國家都往啟用核電的方向走，在節能減碳過程中，是個非常重要的選項，新的政府面對供電無虞、能源轉型過程當中，一定要跟世界潮流趨勢來走，在安全無虞下使用核電。

針對核二、核三延役議題，曾文生表示，台電一定會被新國會叫去「考試」，現在只是針對新國會可能關注的議題預作準備，包括該做的評估與準備，等於是模擬考，未來若國會找台電做報告，才有完整的說明讓朝野立委了解。至於要延役多久才有經濟規模，他則說，這涉及工程費用等，很難快速評估，屬於細節問題。

台電總經理王耀庭也說，核能延役議題社會高度關注，必須在立法院與朝野共同討論，台電是執行單位，不會有任何成見，但會提供足夠資訊至立院報告，方向由國會決定，台電會照決議執行。

至於核電延役對未來電價影響，王耀庭說，核二、核三若延役，首先要進行技術評估，技術評估時則會依據延役長度不同，例如十年、廿年，而影響投資項目，成本是否符合都須計算，要看計算結果才知道對電價的影響。

核三廠去年發電量達一五四億度，創歷史新高。相關人士說，因為核三廠準備除役，台電未再進行任何投資，設備都已全部折舊，因此核三廠一度發電成本一元多，抵銷台電去年部分虧損。

台電 核二

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