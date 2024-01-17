出席內湖科技園區晚會 蔡總統：公司有賺錢幫員工加薪、多發點年終

蔡總統今日晚間出席「台北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」時表示，這幾年政府致力推動數位國家、智慧島嶼，讓科技產業蓬勃發展，更讓台灣經濟穩健成長。她期待內科在這波數位浪潮中貢獻關鍵力量，成為台灣數位發展的重要基地。新的一年，政府會繼續為產業創造更好的發展及投資環境，與內科園區攜手強化產業競爭力，讓臺灣高科技產業持續在世界舞台扮演重要角色。

另外，蔡總統也拜託在場業界先進，如果營收狀況還不錯、公司有賺錢，能夠幫打拚的員工加薪及多發一點年終獎金。她強調，新的一年政府會繼續努力，為產業創造更好的發展及投資環境；也會和內科園區的夥伴攜手強化產業競爭力，讓台灣的高科技產業持續在世界舞台扮演重要角色。

蔡總統致詞時說，這幾年來，政府致力推動數位國家、智慧島嶼，提升台灣的科技實力，讓我們的科技產業蓬勃發展，更讓臺灣的經濟穩健成長。從2016年到2023年，台灣的平均經濟成長率達到3.17%，不僅創下東亞最佳表現，更優於全球的平均成長速度。同時，我們也投入基礎建設，改善產業環境、帶動創新升級，吸引國內外業者投資台灣，帶動經濟成長動能。

她提到，內湖科技園區發展相當迅速，目前已經吸引超過6,700家國內外業者進駐，提供超過20萬個就業機會；整體的園區收入更突破5.2兆新台幣。內科協會不僅服務園區廠商，也辦理捐血、萬人公益路跑等，投入各項公益活動，善盡企業社會責任，值得肯定。

蔡總統說，今天也在現場的內科協會廖全平理事長是她的老朋友。這幾年，他擔任國策顧問，並帶領內科協會替產業爭取各項資源，提升內科的發展量能。隨著AI應用、電動運具及智慧醫療的興起，我們期待內科在這波數位浪潮中貢獻關鍵力量，成為台灣數位發展的重要基地，繼續為台灣的經濟拚出亮眼成績。

蔡總統表示，未來如果在政策上有建議或是需要協助的地方，歡迎大家透過協會反應。雖然她的任期只到520，但是政府一定會想辦法解決問題，並將大家的想法及意見交接給下一個執政團隊，請大家放心。