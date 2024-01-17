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邀蔣萬安挺科技 童子賢：總統大選顯台灣社會成熟度高

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
今年玉山科技邀請北市長蔣萬安致詞，童子賢表示高科技業貢獻台灣出口總額過半金額，是重要經濟動能，期望未來產業繼續繁榮。王郁倫攝影
今年玉山科技邀請北市長蔣萬安致詞，童子賢表示高科技業貢獻台灣出口總額過半金額，是重要經濟動能，期望未來產業繼續繁榮。王郁倫攝影

玉山科技協會2023年歲末晚宴16日舉行，邀台北市長蔣萬安擔任致詞貴賓，大選剛結束，理事長童子賢童子賢指出，台灣社會處處有不同意見，但是也處處可以包容不同意見，能從選前鑼鼓喧天到選後很快平靜無波，展現公民社會成熟特質，期許台灣產業跟社會未來都繼續繁榮。

玉山科技協會歲末晚宴，每年都會邀請致詞貴賓及演講嘉賓，2022年11月邀請副總統賴清德（新任總統當選人）及行政院副院長沈榮津擔任致詞嘉賓，而2023年晚宴避開選舉敏感時段，在大選後舉行，邀請蔣萬安出席，蔣萬安致詞時強調要打造台灣成為未來之都。

蔣萬安表示，他的團隊有3目標，要把台灣打造為安全之都、運動之都、未來之都，其中，未來之都有兩個目標，首先是打造台灣成為創業家友善程式，跟亞洲主要城市如福岡、首爾、上海、新加坡等合作，讓以AI為主的創業團隊可以持創業家護照使用彼此的新創基地，台北市有13處場域開放使用。

其次，蔣萬安表示2023年台北市率先導入人工智慧在教育領域，推出「酷AI」整合型AI智慧教學輔助系統，並創了全國唯一高中職量子電腦教材，讓年輕學生及早站上國際賽道。玉山科技每年晚宴邀各界嘉賓致詞，其中不乏部會首長，促進產業與政治領袖交流意味深遠。

童子賢則致詞表示，選舉剛剛結束，臺灣從選舉前幾週的鑼鼓喧天，很快恢復到選舉後的平靜無波，社會各處都恢復工作與生活，這就是台灣公民社會日趨更成熟的象徵，也是台灣社會堅毅、安定、團結的另外一個面向。

童子賢表示，台灣社會處處有不同意見，但是台灣也處處可以包容不同意見，這就是「海納百川、有容乃大」的開闊氣度，也是台灣玉山科技協會聯合海內外華人共同分享產業進步資訊的重要精神，也希望台灣的產業與台灣社會都繼續繁榮。

童子賢引述財政部海關剛發布的2023年台灣出口的數字，他指出，2022年與2023年台灣出口總額分別達到4,795億美元、4324億美元，台灣出超513億美元及805億美元，是連續二年出超金額創歷史新高，台灣強勢出口力量來自高科技產品的競爭力。

他表示，「高科技」使得台灣以彈丸之地，在疫情期間成為成為一座耀眼的島嶼，全世界希望購買台灣的半導體與科技產品，台灣也成為全球科技產品的研發與製造重鎮，科技產品包含半導體與資通訊電腦零組件，占台灣出口金額55.2%，可見得「科技產品」對台灣的重要貢獻。

去年玉山科技協會晚宴邀請副總統賴清德致詞。玉山科技提供
去年玉山科技協會晚宴邀請副總統賴清德致詞。玉山科技提供

童子賢 蔣萬安

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