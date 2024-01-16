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合庫銀深耕柬埔寨 金邊8分支行占海外據點比重逾四成
合庫銀行（5880）柬埔寨金邊分行對當地蘇聯醫院的輪椅捐贈儀式，並由總經理蘇佐政親自接受院方感謝狀，展現對柬埔寨的社會關懷與企業責任。此次捐贈是合庫銀行繼2023年響應柬埔寨當地台商企業共同捐贈救護車後，再次具體為金邊醫療資源盡一份心力之展現。
蘇聯醫院為金邊地區知名的公立醫院之一，多年來為合庫銀行金邊分支行員工醫療及照護上提供協助，本次捐贈可深化雙方關係，為員工健康建立多一層保障。此外，合庫銀行亦為金邊八家分支行新配備自動體外心臟除顫器（AED），並請柬埔寨勞動部為同仁進行心肺復甦訓練，為當地同業創舉。
合庫銀行近年來持續拓展海外市場，其中位於東協國家據點達11處，於柬埔寨地區之經營業已邁入第11年，金邊八家分支行占所有海外據點比重逾四成，為合庫銀行海外發展之重要地區。
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