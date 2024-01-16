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景氣春燕來了！六家大型業者共停止1,300人無薪假
景氣春燕來了。勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有314家、7,562人實施無薪假，較上期減少52家、2,202人，其中製造業減少18家、2,158人。勞動部表示，這期有電子業、半導體設備、自行車零組件共六家業者，皆因訂單回穩停止實施無薪假約共通報1,300人停止無薪假。
勞動部勞動條件及就業平等副司長王金蓉表示，這次無薪假減少主要是在製造業，減少18家、2,158人，其中以金屬機電業及資訊電子業各減少1,444人及597人最多。
她表示，這期企業規模在百人以上合計，停止無薪假實施人數合計占逾八成，也就是說，這次停止實施無薪假都是大企業。
她指出，資訊電子業部分，有一家做被動電子元件、及一家做光電配件之業者，各通報停止200人無薪假，合計就是400人。
在金屬機電業，有二家自行車零組件，各通報400多人及100多人停止無薪假，合計近600人。另有一家半導體設備業通報200多人停止無薪假，以及一家金屬製品業通報100多人停止無薪假。
她表示，上述大型業者都是因訂單回穩而停止實施無薪假。而且，之後也不會再實施。
但她也指出，有少部分百人以上企業這期雖停止實施無薪假，但表示之後還要再評估。
王金蓉表示，有兩大因素使無薪假人數明顯回降，一是2月是農曆春節，有約一周連假，因是實質減班休息，所以雇主會在年前先暫停實施無薪假；第二是訂單似乎有較明顯回溫，無薪假後勢必須再觀察。
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