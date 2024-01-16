摩根：全球資金動向 看美國這2件事

摩根16日發布第1季投資展望指出，進入2024年，聯準會的利率決定與美國總統大選結果，將明顯影響到全球資金在各地的配置動向，受到緊縮貨幣政策的滯後效應影響，美國經濟的增長與通膨今年將雙雙放緩，美國聯準會Fed的利率決策會可能逐寬鬆。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰認為，Fed可能降息的時間點應該要等到今年下半年，而非市場較樂觀預期的3月，主要是因為美國的住宅、旅館、運輸等，數據下滑的速度還是比較慢，所以儘管Fed去年就已經釋放鴿派訊號，但反應在貨幣政策上還是得等到今年下半年。

許長泰表示，由於Fed已從「升息階段的尾聲」往「降息階段的初期」邁進，因此全球科技產業的出口將在今年復甦，這對亞洲出口導向的經濟體來說是利多，中國經濟在某種程度上也會因此受惠。

許長泰同時看好黃金有機會再創新高，根據過去經驗，黃金不論是利率見頂還是利率要開始下降，都呈現正報酬，不論是地緣政治還是新興市場央行增加黃金儲備，各方面都會帶動黃金價格，也有機會再創新高，以目前的金價水準，再漲5％、10％的難度並不高。

至於房地產景氣，房產地行業各地方的供需不太一樣，但無論如何，台灣一枝獨秀，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，一般而言，除非有很大的需求，否則在利率處於升息循環時，房地產市場要往上走是不容易的，不過，現在央行的貨幣政策還是比較寬鬆，房地產是有機會好轉。