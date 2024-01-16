星展調高黃金觀點至看好 今年上看2250美元

以美國聯準會（Fed）為首的主要央行，今年將進入降息周期，提供投資黃金較佳的機會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，對黃金後市看法，從中立調升為看好，預期未來12個月上看每盎司2250美元。

星展銀行（台灣）今天舉辦2024年第一季投資展望記者會，市場對於聯準會降息的預期，有認為會提前到3月，不過星展認為，這還需要觀察近期通膨以及經濟數據，才能判斷；目前星展仍維持第三季開始降息，全年調降100基點的看法。

不僅降息提供黃金較佳的表現機會，陳昱嘉表示，黃金是具備風險分散特性的資產類別，將黃金納入資產配置，可增加投資部位在不確定性和黑天鵝考驗時的韌性。

表面上，黃金上漲主要歸因於地緣政治的不確定性，因為投資人尋求以貴金屬避險。陳昱嘉說，但這只是部份因素，支撐黃金表現的更大驅動因素是Fed貨幣緊縮周接近尾聲的預期。

另外，隨著市場對去美元化的擔憂加劇，以及美國債務負擔和財政可持續性的更廣泛擔憂，亦增加黃金的吸引力。因此以央行為首的機構投資人有持續購買黃金，尤其是中國大陸、新加坡、卡達等擁有大量外匯準備的央行，更有動機去增加黃金投資組合比重，這是與透過ETF持有黃金的散戶，近期拋售黃金的情況非常不相同。

隨著Fed利率達高峰和地緣政治不確定性等因素同時支撐黃金的表現，星展認為，黃金未來仍具上漲空間，因此上調黃金觀點至看好，未來12個月金價上看2250美元。