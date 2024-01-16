雲豹台南北門光電案場併網 20年貢獻37億度綠電

雲豹能源（6869）與旗下恩富資本今（16）日舉行「全台最大漁電共生場域啟用典禮」，由台南市政府經發局長林榮川、台南市北門區區長張政郎，以及雲豹能源暨恩富資本董事長廖福生、總經理趙書閔等貴賓蒞臨剪綵儀式，並邀當地里長、地主與養殖戶出席力挺，共同慶賀全台最大128MW漁電共生場域落成啟用滿周年、漁獲豐收，迎接台灣能源轉型多贏新時代。

經濟部能源局長游振偉表示，「經過近兩年的努力，漁電共生已陸續展現成果，做到『漁業為主、綠能加值』的目標，未來會在此基礎上，透過民間與政府、地方與中央共同合作，來加速漁電共生專區的建設，一方面活絡漁村經濟，一方面提供綠電，創造雙贏局面。」

雲豹能源董事長廖福生表示，雲豹能源旗下全台最大128MW漁電共生場域自2022年底啟用迄今滿一年，要感謝中央與地方的支持，以及地主與養殖戶的信任力挺，才能讓全台最具指標性的場域落成完工，漁民順利放養、收成，以漁電共生模範生姿態為台灣綠能轉型立下新典範。

雲豹能源與旗下恩富資本，歷時五年成功在台南北門區沿海地區整合170公頃魚塭，以養殖創新、綠能發展、地方共榮與生態維護為四大目標，成功打造出全台規模最大之漁電共生場域，並發揮「綠能界波克夏」強強聯手精神，結合創電、儲能與綠電交易打造多元營運模式。

該漁電共生場域總裝置容量為128MW（百萬瓦），年發電量約1.8億度，相當於5萬戶家庭年用電量，每年可減少碳排放量9.5萬公噸。預估未來20年，將帶來逾37億度發電產能，發電收益近200億元。此外，透過本公司旗下售電子公司天能綠電，將其綠電轉供予國際半導體大廠美光、全球最大搜尋引擎龍頭等廠商使用，接軌國際減碳趨勢。