雲豹能源攜手恩富資本 全台最大漁電共生場域啟用

養殖創新、漁電雙贏！雲豹能源（6869）與旗下恩富資本今（16）日舉行「全台最大漁電共生場域啟用典禮」，由台南市政府經發局長林榮川、台南市北門區區長張政郎，以及雲豹能源暨恩富資本董事長廖福生、總經理趙書閔等貴賓蒞臨剪綵儀式，並邀當地里長、地主與養殖戶出席力挺，共同慶賀全台最大128MW漁電共生場域落成啟用滿周年、漁獲豐收，迎接台灣能源轉型多贏新時代！

經濟部能源局長游振偉為此特別捎來祝賀並表示：「經過近兩年的努力，漁電共生已陸續展現成果，做到『漁業為主、綠能加值』的目標，未來會在此基礎上，透過民間與政府、地方與中央共同合作，來加速漁電共生專區的建設，一方面活絡漁村經濟，一方面提供綠電，創造雙贏局面。」

雲豹能源董事長廖福生表示，全球能源轉型刻不容緩，身為台灣再生能源企業領頭羊必須在國際局勢下急流勇進，才能實踐低碳永續家園願景。雲豹能源旗下全台最大128MW漁電共生場域自2022年底啟用迄今滿一年，要感謝中央與地方的支持，以及地主與養殖戶的信任力挺，才能讓全台最具指標性的場域落成完工，漁民順利放養、收成，以漁電共生模範生姿態為台灣綠能轉型立下新典範！

雲豹能源與旗下恩富資本，歷時五年成功在台南北門區沿海地區整合170公頃魚塭，以養殖創新、綠能發展、地方共榮與生態維護為四大目標，成功打造出全台規模最大之漁電共生場域，並發揮「綠能界波克夏」強強聯手精神，結合創電、儲能與綠電交易打造多元營運模式。

該漁電共生場域總裝置容量為128MW，年發電量約1.8億度，相當於5萬戶家庭年用電量，每年可減少碳排放量9.5萬公噸。預估未來20年，將帶來逾37億度發電產能，發電收益近200億元。此外，透過本公司旗下售電子公司天能綠電，將其綠電轉供予國際半導體大廠美光、全球最大搜尋引擎龍頭等廠商使用，接軌國際減碳趨勢，展現本公司能穩定供給綠電，滿足客戶綠電需求的深厚實力。

啟用典禮中也安排導覽行程並展示養殖成果，場域主要畫分為「養殖池」與「蓄水池」，養殖池主要放養文蛤，搭配混養虱目魚、白蝦作為工作魚；蓄水池則混養虱目魚及白蝦，預計今年全場域可達成500公噸以上的漁獲收成價值，未來加入吳郭魚等魚類養殖後，預估年漁獲量將超過1500公噸，為養殖戶成就高價值漁電收成環境。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源從2018年投入漁電共生領域，以真誠溝通、共創多贏的經營態度，致力打造共存共榮的示範場域。建置計畫不僅為當地增加2500個就業機會，秉持不改變漁民養殖型態、原地原樣的原則，並協助養殖戶技術升級與顧問服務，為漁電創造雙贏局面。

該場域也達成「光儲合一」目標，與子公司台普威能源攜手拿下經濟部能源署第一批儲能系統結合太陽光電設置標案，規劃設置6.2MW／22MWh之儲能系統，宣告成為全台第一件完工掛錶的光儲案場！未來將改善太陽光電間歇性供電問題，促進饋線利用率最大化，創造光電、儲能多重效益。