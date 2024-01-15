慶豐富搶攻內需市場 今年營運可望回到2019年疫前水準

北美前三大安全窗簾領導供應商慶豐富（9935）今(15)日宣布，旗下「芮格REGAL」居家品牌蜂巢式窗簾產品，已在momo等國內電商通路上架，正式搶攻內需市場，可望助力今年電商銷售保持雙位數增長力道。

慶豐富董事長許閔琁強調，集團未來將採取「三箭齊發」策略，包括多元產地生產、優化產品結構與原料成本管控、線下及線上整合，帶領公司營運走出谷底，今年營運目標力拚回到2019年疫情前水準。

慶豐富去年合併營收45.42億元、年減14.1%；前三季合併稅後淨利0.75億元，每股稅後純益0.43元，轉虧為盈；第4季合併營收達12.80億元，雖季減3.3%，但年增5.8%。

慶豐富站穩北美前三大安全窗簾領導供應商地位，擁有中國、台灣、越南等地區多元生產基地，及美國業務據點外，亞特蘭大亦設有客製化生產工廠。去年前三季美國、歐洲、其他地區營收比重分別為83%、12%與6%。

慶豐富主力市場在歐美，美國市場平均營收約占總營收七至八成，市占約一到二成，僅次於台灣窗簾龍頭億豐（8464），和荷蘭上市公司亨特道格拉斯(Hunter Douglas)，前三大客戶則分別為Lowe's、Walmart、IKEA，營收比重分別占34.75%、29.21%、10.52%。

近幾年，慶豐富在窗簾、家紡產品線、生產製造、技術研發等面向，深化落實安全、智慧、永續等3S經營計畫，建構以居家生活用品的全方位供應商定位。

隨著後疫情時代催化消費者新生活模式，與企業新商業模式的改變，加深實體門市與線上電商數位轉型，慶豐富也積極強化電商通路業務接單發展。

近兩年成功打入MENARDS、HD supply、Macy’s等知名線上電商供應鏈，推升電商客戶數已逾15家，也帶動去年線上電商銷售明顯年增28.8%，占整體營收比重達22.2%。

不僅如此，慶豐富也決定拓展國內市場，旗下自有的REGAL芮格居家品牌蜂巢式窗簾產品，今年開始在momo等國內電商通路上架，未來將朝電商客戶超過20家目標邁進，助力今年電商銷售保持雙位數成長力道。