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申請台版晶片法優惠 安永提醒四步驟

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
安永今（15）日舉行2024年度TAX重點媒體稅務餐敘。左起安永會計師楊建華、執行總監馮葦祺、資深協理溫珮絃、稅務服務部營運長劉惠雯、會計師吳雅君、會計師林志翔。安永提供
安永今（15）日舉行2024年度TAX重點媒體稅務餐敘。左起安永會計師楊建華、執行總監馮葦祺、資深協理溫珮絃、稅務服務部營運長劉惠雯、會計師吳雅君、會計師林志翔。安永提供

台版晶片法」去年起上路，今年5月報稅季將首度申報。安永稅務服務部執業會計師楊建華今（15）日提醒申報四大步驟，依序檢視是否符合門檻、備妥資料、向經濟部申請、向稅捐機關申請。

台版晶片法即《產業創新條例》第10之2條，為鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，產創條例提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率25%，及購置先進製程設備支出當年度抵減率5%，堪稱史上最大租稅獎勵。

楊建華表示，符合條件的企業在今年5月可首度申報，留意四大步驟。

首先，應檢查是否符合申報門檻。楊建華表示，企業須在我國境內技術創新且居國際供應鏈關鍵地位，並以符合公告的半導體、電動車、通訊、顯示器等產業類別為主。

其他量化條件方面，則須在同一課稅年度內的研發費用達60億元、研發費用占營收淨額比率達6%，及購置全新先進製程設備金額達100億元，公司應先行自我檢視。

第二步，楊建華提醒，企業應備妥前瞻創新研發活動及須經核准的支出項目相關文件，如研發計畫書，並須依購置形式，檢附相關單據及付款證明文件等等。

楊建華建議，符合條件的公司可至經濟部產業署網站下載相關書表，並透過自我檢核表一一檢視，避免掛一漏萬。

第三步，企業應在2月至5月期間，向經濟部提出申請，且僅限書面、無網路申請。

楊建華特別提醒，晶片法租稅優惠為避免贏者全拿、大小通吃，依規定不能併用其他租稅優惠。不過為避免企業申請晶片法未通過、其他租稅優惠又來不及申請，導致兩頭空，申請書中給予選項，企業記得勾選同意變更適用，若不符晶片法優惠要件，才能退而求其次，適用其他優惠。

第四步，企業應在5月1日至31日向稅捐稽徵機關提出第二階段申請，在辦理營所稅結算時申報租稅減免，楊建華提醒，若漏未在營所稅結算申報時填報相關表格及檢附文件，即使已向經濟部提出申請，仍無法適用，應特別注意。

台版晶片法 經濟部 營所稅

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