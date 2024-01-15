持有一張這檔ETF領息4,000元 1月16日為最後買進日

美國國際消費電子展（CES）上周在美國落幕，科技型ETF是近期的盤面焦點，其中國泰北美科技ETF（00770）因聚焦美國科技龍頭股，上周的每日平均成交量爆衝到8,000張以上，00770今（15）公告元月配息金額，每單位配發新台幣4元現金股利，等於持有一張就可收到4,000元的大紅包，以今日收盤價41.18計算的話，年化配息率高達9.7%，投資人可以搭配1月除息時機，先賺股息再賺價差。提醒要參與本次除息，最晚必須在1月16日買進或持有。

專家指出，00770是今年以來（截至1月12日）規模與受益人數成長幅度最大的ETF，規模增加5.9倍，從新台幣5.1億成長到35.2億；受益人數成長2.2倍，從3,627人增加至7,873人。

分析00770之所以受到投資人歡迎原因有二：第一是除息行情：00770即將於1月17日除息，本次每單位配出4元，年化殖利率表現優異，高息率吸引買盤關注，其中不乏有法人提前布局除息行情。

第二、長線看多：00770主要聚焦在美國科技龍頭，2023年漲幅超過六成，優於納斯達克100指數，同時2024年市場高度預期美國聯準會將降息，加上經濟轉好，企業加速站隊AI，相關科技股有望繼續大反彈。

至於現在是好的進場時機嗎？專家表示，自去年11月20日，00770追蹤指數的月線向上，已經突破季線呈現黃金交叉，明顯的做多訊號出現，也暗示進攻的號角已響起。

惟投資人同時亦需留意，在參與除息的市場資金簇擁下，個別ETF可能出現較明顯的「溢價」，亦即投資人買入的價格，可能有高於基金實際淨值的風險。一般ETF的折溢價落在1~2%之內較為合理，故投資人在參與除息的同時，宜同時關注ETF淨值，避免買在溢價過高的情況，否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。

觀察美股市場，聯準會高「鴿」暗示2024年將多次降息，美股主指近期間集氣齊揚，以科技股、公用事業、房地產類股帶頭領漲，美股四大指數漲跌互見但皆在月線之上，目前仍屬於多頭格局，CES展中多家大廠以AI創新技術大放異彩，其中不乏00770標的指數的成分股，涵蓋 AI、半導體、AR、雲端伺服器等主題，有Google、Meta、AMD、Nvidia、Apple及 Microsoft等，都是美國科技股的重要巨頭。

關於海外股票ETF元月除息資訊，00770以配息金額奪冠，其次則是國泰費城半導體配息（00830）1.51元、永豐美國500大（00858）配息1.5元、國泰臺韓科技配息（00735）1.1元、兆豐洲際半導體配息1元。