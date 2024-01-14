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選後兩岸經貿如何互動？ 經濟部：做好萬全準備並表現善意

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部政務次長陳正祺。本報資料照片
經濟部政務次長陳正祺。本報資料照片

總統大選落幕，但新政府的考驗才剛開始，大陸日前宣布中止ECFA早收清單部分品項的關稅優惠，對於選後會否擴大到其他品項，經濟部次長陳正祺表示，政府已經做好萬全準備，也表現充分善意，希望兩岸能回歸WTO架構處理爭端。

陳正祺表示，政府已經準備好了，與產業也有充分的溝通，更有相關的輔導計畫跟經費，而總統當選人賴清德也說，維持開放，只要對等尊嚴的原則下，雙方都可以溝通，大陸對於貿易爭端有意見，兩岸都是WTO成員，本來就應該要到WTO的平台討論。

陳正祺也說，台灣有善意，也有萬全準備，將協助、輔導業者分散市場，並強化競爭力，發展差異化產品。

WTO 經濟部 總統大選 兩岸關係

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