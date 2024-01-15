永續行列每個人都能+1 富邦金控引領台灣積累正向的力量

面對不可逆的永續發展趨勢，企業惟有打造「共感」且「包容」的永續行動，才能發揮影響力，讓改變真實發生。身為亞洲指標性金融機構，富邦金控從創意無限的馬拉松賽事結合種樹，到子公司北富銀推動的身心障礙金融培力行動，豐富了金融機構推動永續發展的方式，要讓每個人在落實永續行列中擁有自己的角色。

富邦金控及旗下子公司持續精進成為「金融面」的先行者，並不斷探尋各種「非金融」的新可能。在金融面，銀行用以服務民眾辦理金融大小事的實體分行，是實踐公平待客與金融友善的最佳場域，富邦金控旗下的台北富邦銀行，於2021年推出「羽翼分行-身心障礙學生金融培力計畫」，結合金融職能培訓與分行實習，協助特教班學生在學期間提前做好就業準備，增加身心障礙學生被更多職場接納的可能，期許在邁向永續的跑道上不讓任何人掉隊。

以非金融面來說，富邦金控於2021年開展「Run For Green™」ESG倡議計畫，讓歷史悠久的台北馬拉松，正式開啟轉型綠色賽事的起點，民眾參加路跑、富邦就種棵樹，並成為全球第一個獲得BSI碳足跡認證的馬拉松，攜手民眾運動加入地球隊。

富邦金控結合運動與永續，只要跑者跑滿40公里，富邦就為跑者種下一棵樹，累計至今已種逾4萬樹。 圖／張皓婷

馬拉松年度盛事綠色轉型 Run for Green™喚起永續行動力

2023年12月17日清晨6點30分，逾2.8萬人齊聚台北市民廣場，共同參與全球第一個獲得BSI碳足跡認證的馬拉松賽事──台北馬拉松，一起「Run for Green™」；作為台灣歷史最悠久的「城市」馬拉松，能夠展開眼睛為之一亮的綠色轉型，源自富邦金控將永續思維、減碳理念推展至全民大眾的決心。

富邦金控永續暨品牌公關處副總經理林茂生指出，由富邦金控贊助的台北馬拉松，結合運動與永續，只要跑者跑滿40公里，富邦就為跑者種下1棵樹，強化生物多樣性及固碳，累計至今已種逾4萬棵樹，讓運動不僅僅是競技與追求個人成就，也是將永續理念落地的最好行動。

2023年12月17日清晨6點30分，逾2.8萬人從台北市市民廣場起跑，響應全球第一個獲得BSI碳足跡認證的台北馬拉松。 圖／張皓婷

富邦金控是唯一贊助台灣四大馬拉松，包含台北馬、田中馬、萬金石與高雄馬的金融業者，年年的賽事都在思考如何擴大影響力，將氣候行動帶入賽事。2022年，台北馬拉松就在富邦金控的鼓勵下，成為全球第一個獲得BSI碳足跡認證的馬拉松，也訂定逐年減少碳排量3%的目標。

萬金石馬拉松更在2023年獲得亞洲首場「金標籤」綠色賽事，使用環保可回收材質製作選手跑衣、用剩餘布料製成工作外套、將選手衣保袋與新北環保兩用袋結合、賽後帆布回收再製成商品，從各方面務實降低賽事對環境的衝擊。獲得「金標籤」是認可，也是榮耀，更是持續朝低碳前進的力量，新北市政府更以2023年為基礎，進一步訂定萬金石馬拉松逐年減碳10%的目標。

林茂生表示，永續不是一次性的嘉年華，更重要的是有計畫的行動，富邦不會放棄探索在每一個決策與行動中結合永續的可能性，「永續行動結合日常生活，讓每個人都能參與，才能創造更多的可能性，我們希望在永續的路途上，沒有人會被遺忘」。

協助弱勢學生銜接金融職場 北富銀「羽翼分行」發揮金融業「暖」實力

在社會加速轉型的過程中，如果一味追求汰弱留強，就可能對各種形態的弱勢族群造成影響。這個議題在國際上正逐漸受到重視，在2023年11月舉行的聯合國氣候峰會（COP 28）上，與會者便期望各國在能源轉型過程中，也能兼顧每個人的工作及經濟權益，不犧牲任何一個人。

聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」更強調「去機構化」，希望弱勢族群能走出受庇護的特定場域、走進社區，真正融入社會。這樣的觀念啟發了台北富邦銀行探索身心障礙者進入金融職場的各種可能性，進而推出「羽翼分行」金融培力計畫，協助身心障礙學生建構從學校銜接到職場所需具備的金融專業能力。

台灣身心障礙者就業權益促進協會督導蕭祥鎮觀察，企業只要正確認識身心障礙者，就不會有太多不必要的恐懼。過去特教生大多被安排從事簡單、重複性高的勞務工作，政府透過訂定法規、利用評鑑等方式引導企業，可以帶動外在硬體環境改善，但「人」才是創造友善環境的關鍵，只要踏出一步，就能帶動更多正向的循環。

台灣身心障礙者就業權益促進協會督導蕭祥鎮表示，企業只要正確認識身心障礙者，就不會有太多不必要的恐懼，「人」才是創造友善環境的關鍵，只要踏出一步，就能帶動更多正向的循環。 圖／張皓婷

台北富邦銀行與台北市立松山家商合作，2021年起推出「身心障礙學生金融培力計畫」，為特教生規劃適才適性的金融職能培訓課程，更率金融業之先，遴選4間分行設為「羽翼分行」，由經過培訓的特教生擔任櫃檯實習行員，為客戶提供簡易金融服務，透過產官學攜手合作，開啟身心障礙學生就業轉銜的新模式。

蕭祥鎮認為，台北富邦銀行帶領特教生的模式，由於在觀念上容易理解、執行上有成功案例，勢必能帶動更多企業響應，他相當樂見特教生有機會進入金融業服務，「只要願意做、開始啟動，就是打造身心障礙者友善環境的關鍵點。」

台北富邦銀行基隆路分行經理蔡美華說明，「羽翼分行」以2位資深同仁帶領1位實習同學的模式，幫助特教生從實習中學習並了解銀行的業務，當實習同學熟悉之後，就會讓他們在羽翼櫃台，協助客戶處理簡易金融服務。

台北富邦銀行與台北市立松山家商合作「身心障礙學生金融培力計畫」，為特教生規劃適才適性的金融職能培訓課程，更率金融業之先，遴選4間分行設為「羽翼分行」。 圖／張皓婷

參與「羽翼分行」實習、最後轉為正式員工的葉冠毅，目前在台北富邦銀行基隆路分行任職。葉冠毅表示，很開心能於畢業後能進入金融業服務，「服務客戶的過程中，客戶都會給我鼓勵，讓我非常有成就感，讓我產生持續為客戶服務的動力。」

台北富邦銀行品牌永續部資深協理楊雅媛指出，許多特教生在智力及學習意願上，其實和一般的學生沒有太大的差異，北富銀希望能夠發揮金融業的專業優勢，為特教生規劃金融職能培訓課程，為他們創造更寬廣的職涯發展機會，打造平權的環境，實踐與社會共融的目標。

富邦深耕「金融」與「非金融」 讓永續自然融入全民生活

永續金融肩負產業綠色轉型的橋樑，更是推動社會友善公平的加速器。永續金融與影響力投資學院院長王儷玲認為，以往幫助弱勢，常以民間力量或慈善團體捐錢、送物資的方式，如今藉由科技聚合政府、企業及消費者的公私協力夥伴關係（public-private-partnership, PPP）平台，再透過會計認證與確信，做到影響力投資。「台灣雖然還需要一些時間讓相關議題發酵，只要有可學習的典範，台灣可以做得又快又好。」

富邦金控推動永續目標，不只關注「金融面」，也重視「非金融面」的參與。在「金融面」，北富銀的2025年綠色金融目標，預計投入綠色金融達2.8兆元、永續商品及服務70億元；富邦產險提出領先業界的承諾方案，於2023年5月率先提出2050淨零承保。

不僅如此，富邦證券推出ESG專區，運用金融本業的核心職能協助客戶永續轉型；富邦投信募集ESG綠色電力ETF，透過綠色金融產品協助投資人布局永續。

富邦金控永續暨品牌公關處副總經理林茂生指出，富邦員工從永續行動出發，於金融專業及非金融面展現多重角色。 圖／張皓婷

至於「非金融面」，林茂生總結，「富邦的員工擁有多重身分，可以從不同面向參與公司的各項永續行動」，當站上賽道，就是以一般市民的身分，響應Run For Green™跑者植樹計畫，當換上制服，就是以金融從業人員的身分，服務大眾，同時善用自己的金融知識，培育下一代。

堅信「金融即生活，生活即金融」的富邦金控，透過各式渠道與模式，讓永續更自然地融入全民生活，從結合種樹的馬拉松賽事，到落實金融友善的銀行，富邦金控將秉持永續願景藍圖，持續聚焦ESG四大策略：低碳、數位、激勵、影響，把一切的美好化為真實可能。