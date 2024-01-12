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通膨吃掉薪資成長 去年前11月雙指標倒退嚕

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒／台北報導
行政院主計總處昨天公布2023年11月受僱員工人數及薪資，但剔除物價後，實質經常性薪資年減0.02%，為2021年以來連續三年負成長；實質總薪資年減0.97%，則是近七年首度負成長。本報資料照片
行政院主計總處昨天公布2023年11月受僱員工人數及薪資，但剔除物價後，實質經常性薪資年減0.02%，為2021年以來連續三年負成長；實質總薪資年減0.97%，則是近七年首度負成長。本報資料照片

行政院主計總處昨天公布去年十一月受僱員工人數及薪資。去年一至十一月經常性薪資平均四萬五四五七元、年增百分之二點四五；總薪資五萬八五九八元、年增百分之一點四七。不過，剔除物價因素後，實質經常性薪資衰退百分之○點○二，為二○二一年以來連續三年負成長；實質總薪資衰退百分之○點九七，則是近七年首度負成長。兩項薪資指標都呈現負成長，可見高物價把薪資成長都吃掉了。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，去年前十一月實質經常性薪資和實質總薪資雙雙負成長，主因出口疲弱、物價偏高，加上前年高基期因素影響，使得去年前十一月的薪資增幅不及前年。

近期不少企業紛紛喊加薪，今年實質薪資表現仍否有機會轉正？陳惠欣指出，除了物價因素，也要看薪資增幅，但廠商調薪會受許多因素影響，包含經濟環境、企業營運狀況、基本工資、軍公教調薪等因素，預計將於五月發布的事業人力僱用狀況調查，將可看出廠商上半年調薪情形。

主計總處統計，去年一至十一月受僱員工人數平均八一七點七萬人，較上年同期增加九千人。由於內需持續熱絡，住宿及餐飲業年增一點二萬人，藝術、娛樂及休閒服務業也增加八千人，但出口衰退影響製造業景氣，製造業受僱員工較去年同期減少二點九萬人。

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