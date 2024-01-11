製造業景氣露曙光？加班工時成長趨勢延續 主計總處這樣看

主計總處今（11）日發布勞動供需市場調查發現，2023年11月製造業加班工時為14.8小時，年增1.3小時，且自去年7月以來已連續五個月皆呈現正成長。不過，製造業受僱員工人數部分則尚未傳出好消息，仍呈續減情形。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，製造業加班工時成長趨勢延續，呈現好消息，顯見製造業景氣漸露曙光，但受僱員工人數仍呈續減，復甦訊號還不明朗，後續仍待觀察。

至於過往製造業景氣好時，每月加班工時大約是多少小時？陳惠欣說，16小時左右。

此外，2023年11月製造業受僱員工人數呈現月減1,000人、年減4.8萬人，依舊是續減的狀態。陳惠欣指出，其中，電子零組件製造業年減1.8萬人，減幅比較深一點，電腦電子光學製品製造業則是年減4,000人。

主計總處統計，2023年11月底工業及服務業全體受僱員工人數819.4萬人，月增5,000人，和2022年同月相比，年減3,000人。