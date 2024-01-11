數位部領9家資服業者參展CES 爭取海外商機

美國消費性電子展（CES）本周登場，數位部次長李懷仁於美國時間1月9日率領9家資訊服務業者參展，結合國科會統籌的台灣科技新創館TTA（Taiwan Tech Arena），共同協助我國資服新創爭取海外拓銷商機。

數位部首次率隊參與CES展，選拔出具市場實績及高潛力的數位新創，參與TTA共同展出，包含主張數據、金箍棒智慧物管、電豹、睿加科技、台灣牙易通、台灣通用紡織、環球睿視、皮卡充電棧及鑫蘊林科等9家資服業者，期望透過CES積極爭取國際合作機會、打響台灣數位新創品牌。

今年在生成式AI的浪潮席捲下，CES以「ALL TOGETHER.ALL ON」作為本次展會的主題，呈現出AI（人工智慧）在創新服務的全面影響；本次參展的9家間資服業者，皆展現了AI趨勢下所打造的新興智慧服務，並與全球有意合作的潛在投資者及買家進行互動交流。

此外，CES參展期間數位部也領軍參訪美國亞馬遜公司（Amazon）位於拉斯維加斯的Fulfillment Center倉庫，體驗大型國際電商物流公司如何善用AI及資服軟體技術，提升內部管理流程及強化其競爭優勢，未來也可作為我國資服新創輔導政策借鏡。