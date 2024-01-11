經濟部射4支箭 助攻小分子藥品CDMO產業發展

經濟部王美花部長日前邀集產官學召開「小分子藥品CDMO產業發展策略業界座談會」，會中決議，經濟部將以開發高門檻的技術平台及製程、輔導廠商進行碳盤查、增進國際市場鏈結、簡化行政流程以利爭取CDMO國際商機等四大措施，助攻小分子藥品CDMO產業發展。

經濟部10日召開「小分子藥品CDMO產業發展策略業界座談會」，邀集國內前10大原料藥廠商、西藥製劑、相關公協會逾20位意見領袖，以及衛福部食藥署、健保署、工業技術研究院、生物技術開發中心、醫藥工業技術發展中心等法人與會，從資源整合、強化研發能量及增強國際鏈結等面向，共同討論政府如何協助業者推動小分子藥品CDMO產業之發展。

經濟部表示，小分子藥品CDMO全球的市場規模達到897億美元，複合成長率6.5%，而我國製藥產值為新臺幣1,089億元，其中，小分子藥品產值占國內整體醫藥產值約七成，為我國醫藥產業主力。會中與會者討論非常熱烈，最後獲致十分具體的共識，未來經濟部將以四大作法助攻我國小分子藥品CDMO產業發展：

第一，開發高門檻的技術平台及製程。經濟部將結合業者共同開發小分子藥品的關鍵技術平台，如原料藥中間體、連續性製程、特殊傳輸劑型等高門檻技術平台。

第二，輔導廠商進行碳盤查。我國原料藥有九成外銷，為加速原料藥廠符合國際客戶2050年淨零排放要求，產業發展署將積極輔導業者進行碳盤查以符合國際碳關稅及國內碳費法規需求。

第三、活化人脈資源增進國際市場鏈結。經濟部表示，透過建立及盤點國外的資源，如旅外華人於國際藥廠擔任研發高層的人脈，及盤點國外產學研的技術，由政府帶領活化人脈資源，建立合作管道。

第四、簡化行政流程以利爭取CDMO國際商機：針對原料藥進口、參考歐洲專利權延長制度等行政流程議題，請業者提供實例，由技術司、智慧局與食藥署，共同研議解決方案。

經濟部近年來積極與衛福部合作，從產業發展的角度，串連政策工具搭配給付制度的調整，共同推動產業技術發展並已有豐碩成效。今(2024)年1月起食藥署已啟動平行送審新措施，針對在台製造新藥送審，例如「國際上市許可2年內在台製造新藥」與「已在10大醫藥先進國核准上市滿5年，但屬在台研發製造之新成分新藥」，可縮短許可證審查及健保核准給付時間，期能使政策與產業發展緊密結合。

經濟部表示，未來將針對4大作法強化投入資源，發展高門檻產業技術平台及製程、強化輔導碳盤查、增進國際鏈結及改善行政流程等，持續打造良好的產業發展環境，協助產業提升品質，引導業者於國際小分子藥品CDMO產業占有一席之地。