助攻 ESG！新安東京海上產險損害防阻新增電力節能服務

身為企業風險管理專業，新安東京海上產險融合先進科技與全球最佳實踐經驗，拓展損害防阻服務，其在去年成立「損害防阻部」，團隊不僅有合格核保、理賠人員，並涵蓋職業安全衛生管理師、結構工程技師、消防設備師等多元專業人才，可因應企業建(擴)廠、營運各種不同階段提供各式風險解決方案。如今宣布新增 「電力節能服務」，可協助客戶制定最佳化電力契約容量，有效降低客戶的基本電費支出。

每每職災的發生不僅造成經濟損失，更剝奪了許多無辜的生命，導致無數家庭支離破碎，勞動部統計顯示2022年重大職災造成320人死亡，職災造成的經濟損失更達新臺幣334億元。新安東京海上產險2023年9月在董事長志摩昌彦和總經理賴麗敏的力挺下，進行組織擴編成立「損害防阻部」，由經驗豐富的專業團隊提供全方位的風險管理諮詢服務，並積極引進日本大股東東京海上豐富的全球實踐經驗及導入關鍵科技，協助客戶制定最佳的損害防阻策略，同時實踐ESG目標。

其中，「電力節能服務」可協助客戶制定最佳化電力契約容量，有效降低客戶的基本電費支出。主因現階段用電量較大的工廠、企業多與台電訂有用電的「契約容量」，「契約容量」的概念類似行動電話的月租費，即期間內用電戶內無論有無用電，或用電量是否有達到訂立的契約容量，都須以其申請的容量向台電繳交基本電費，若期間內用電超越契約容量時，還須額外繳交「超約附加費」。透過「電力節能服務」，客戶不僅可找到最佳的契約容量、節省基本電費，還可把降低的電力成本轉投入在綠電的購買，達成企業ESG永續發展目標。

即使業界常見的紅外線熱影像檢測服務，新安東京海上也不斷優化服務，除投資購入高畫質工具熱像儀外，團隊更備有多位美國ASNT Level 1、Level 2紅外線檢測證照工程師，這群工程師擁有多年豐富臨場經驗、嫻熟檢測規範，以神醫扁鵲的「望聞問切」4訣仔細且專業進行紅外線熱影像檢測。