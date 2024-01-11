陸擬再砍 ECFA 關稅減讓優惠 政院：停止不理性經濟手段

針對中國大陸擬進一步終止ECFA項目，行政院發言人林子倫今（11）日再次呼籲，請中國大陸立即停止以不理性的經濟手段，如果中國大陸真有對話誠意的話就應回歸WTO機制與相關規範來進行協商。

經濟部次長陳正祺也表示，陸方選在這個時間點公布，很明顯就是有政治操弄的意圖，且ECFA在這幾年運作下來也已形成互利互惠的共識，希望中國大陸不要再進行這樣的政治操弄。

針對受影響產業的協助，陳正祺表示，因為中國大陸已經好幾次對我國做這種政治操弄及經濟脅迫的行為，所以政府已經有準備好充分的輔導計畫及經費，經濟部會協助業者朝四大方向努力。

首先提升產業競爭力，透過智慧化、低碳化強化產業競爭力；其次是產業升級與轉型；第三就是透過研發補助來發展差異化產品；第四就是加強拓銷市場。這些相關的輔導計畫及經費都已準備好了。

陳正祺強調，經濟部也已跟相關業者有充分溝通，業者也都了解目前整個局勢，此外，也有提醒業者中國大陸許多產業都已面臨產能過剩狀況，這些紅海的競爭就應該要所有因應準備，確實也有看到台灣業者已經有提早做分散市場風險布局。

經貿辦執秘蕭振榮則表示，陸方片面終止ECFA早收清單的行為，是依據去年底陸方片面公布對我國進行貿易壁壘調查的結果，至於他的調查過程中，不公平、不公正、不公開、不透明，完全不符合國際規範。

蕭振榮也說，根據WTO相關的規則，如果一方認為WTO的會員違反相關義務的時候，應該要先依照WTO相關的規則跟規範來處理，不可以自行認定，這一次陸方自行認定，我方覺得是違反WTO的相關規範，因此才會多次強調應該回歸WTO機制平台來解決。