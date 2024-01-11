復甦已經在路上 勞資看第一季景氣樂觀度皆創7季新高

yes123求職網今（11）日發布「龍年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果顯示資方樂觀度+31.9%，悲觀的佔11.3%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+20.6%，2023年同期則為+2%；相較上一季的數據，去年第4季是+18.5%，代表資方看法持續正向，而且創下七季以來新高。

相形之下，對於龍年首季景氣，上班族相對顯得保守以對。樂觀的佔21.2%，悲觀看待的有18.1%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+3.1%，上年同期則為-8%；相較去年第4季的調查則是+0.7%，勞方樂觀度也創下七季以來新高。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟全面性邊境解封已超過一年，資方對今年的景氣看法轉趨樂觀。像是「外銷導向」廠商，逐漸走出去年接單衰退的陰霾，緩步恢復正成長；對於內需導向公司來說，則有賴春節檔期的「報復性消費」力道，以及寒假旅遊旺季的加持。

另一方面楊宗斌認為，由於正值年關前後，上班族保持高度危機意識，若有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；還有面臨「物價漲、薪水難漲」的悶職場環境，恐怕也無法有過度樂觀的預期心理。

上述「龍年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2023年12月27日到2024年1月9日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,358份，信心水準為95%，誤差值為正負2.66%。至於企業有效問卷共1,022份，信心水準為95%，誤差值為正負3.07%。