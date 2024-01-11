快訊

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

從救王義川到拒絕韓國瑜 賴清德頻換口號能讓國會過半？

我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

復甦已經在路上 勞資看第一季景氣樂觀度皆創7季新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
對於龍年首季景氣，上班族相對顯得保守以對。樂觀的佔21.2%，悲觀看待的有18.1%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+3.1%，上年同期則為-8%；相較去年第4季的調查則是+0.7%，勞方樂觀度也創下七季以來新高。上班族示意圖／ingimage
對於龍年首季景氣，上班族相對顯得保守以對。樂觀的佔21.2%，悲觀看待的有18.1%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+3.1%，上年同期則為-8%；相較去年第4季的調查則是+0.7%，勞方樂觀度也創下七季以來新高。上班族示意圖／ingimage

yes123求職網今（11）日發布「龍年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果顯示資方樂觀度+31.9%，悲觀的佔11.3%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+20.6%，2023年同期則為+2%；相較上一季的數據，去年第4季是+18.5%，代表資方看法持續正向，而且創下七季以來新高。

相形之下，對於龍年首季景氣，上班族相對顯得保守以對。樂觀的佔21.2%，悲觀看待的有18.1%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+3.1%，上年同期則為-8%；相較去年第4季的調查則是+0.7%，勞方樂觀度也創下七季以來新高。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟全面性邊境解封已超過一年，資方對今年的景氣看法轉趨樂觀。像是「外銷導向」廠商，逐漸走出去年接單衰退的陰霾，緩步恢復正成長；對於內需導向公司來說，則有賴春節檔期的「報復性消費」力道，以及寒假旅遊旺季的加持。

另一方面楊宗斌認為，由於正值年關前後，上班族保持高度危機意識，若有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；還有面臨「物價漲、薪水難漲」的悶職場環境，恐怕也無法有過度樂觀的預期心理。

上述「龍年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2023年12月27日到2024年1月9日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,358份，信心水準為95%，誤差值為正負2.66%。至於企業有效問卷共1,022份，信心水準為95%，誤差值為正負3.07%。

景氣 2024 求職

延伸閱讀

就業市場熱！逾九成企業第1季計畫徵才 創11年同期新高

年後搶才 企業開出均薪38K，創11年同期新高

高鐵工會喊罷工要求4個月年終 今與資方協調「趨近本會主張」

陝西一社區令返鄉過年人員報備 網諷：不知解封了嗎

相關新聞

缺工重災區 餐飲服務業加薪搶人

才剛進入二○二四年，已有許多企業宣布加薪方案，積極攬才留才，其中又以缺工「重災區」的餐飲服務業最積極，國內速食龍頭麥當勞...

人口終結連三降 轉為正成長 新生兒13.5萬人

內政部昨（10）日公布2023年底台灣人口數2,342萬人，終結連三年下降，自2022年底的2,326萬人回升，主因新冠...

機械業出口衰退趨緩 產業景氣可望在下半年逐步明朗

台灣機械公會理事長魏燦文昨（10）日表示，台灣受全球經濟景氣不佳影響，整體機械產業出口已連續17個月呈現衰退，但最近兩個...

人力銀行調查56.8%企業今年第1季有加薪計畫 平均加薪4.1%

即將度過選前觀望氣氛，因此在大選過後，從企業主到上班族，該如何看待未來前景？想解決缺工問題，資方有望持續加薪嗎？yes1...

復甦已經在路上 勞資看第一季景氣樂觀度皆創7季新高

yes123求職網今（11）日發布「龍年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果顯示資方樂觀度+31.9%，悲觀的佔11.3...

超大轉職潮要來了？逾9成上班族嘆「薪酸」不忍了...想跳槽

根據yes123求職網今（11）日發布的最新調查顯示，約有九成三的上班族透露，「有計畫」在龍年第1季換工作，其中又分成了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。