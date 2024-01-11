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組合平衡型基金 報酬與風險兼顧

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
《全球經濟展望》報告顯示，全球經濟在今年有望實現軟着陸，美國12月非農就業穩健增長，離職率、職位空缺等數據降至新低，強化經濟軟著陸信心，股票與債券形成交互上漲的良性循環，投資布局上，建議透過組合平衡型基金配置，使投資報酬與風險兼顧。美聯社
《全球經濟展望》報告顯示，全球經濟在今年有望實現軟着陸，美國12月非農就業穩健增長，離職率、職位空缺等數據降至新低，強化經濟軟著陸信心，股票與債券形成交互上漲的良性循環，投資布局上，建議透過組合平衡型基金配置，使投資報酬與風險兼顧。美聯社

根據最新《全球經濟展望》報告顯示，全球經濟在今年有望實現軟着陸，美國12月非農就業穩健增長，離職率、職位空缺等數據降至新低，強化經濟軟著陸信心，股票與債券形成交互上漲的良性循環，投資布局上，建議透過組合平衡型基金配置，使投資報酬與風險兼顧。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，根據世界銀行報告，今年經濟放緩的預測與全球貿易疲軟以及各國央行採取行動降低通脹引起的高利率效應有關，許多國家包括美聯儲，預計今年將降息，2024年將成為降息年，債券殖利率下滑已成市場共識，緊縮政策結束對於風險性資產價格上漲有激勵作用。

另外，美國緊縮政策結束對於風險性資產價格具有激勵作用，股票及債券將延續反彈行情。美國正處於降息循環初段，同時經濟擴張趨緩、通膨降溫等要件已接近金髮女孩經濟階段。因此，在風險偏好情緒圍繞下，建議持續關注美國、台灣股市、科技股、非投等債與可轉債等資產發展。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊也指出，美國經濟轉趨溫和，為經濟帶來支撐使通膨持續降溫也不陷入衰退，符合有利股債齊揚的最佳劇本，預期今年美國經濟仍強勢，有望帶動股市成長，但在聯準會正式降息前仍有震盪，建議投資人可透過股債平衡基金，在參與股市成長同時，亦享有債券高債息的避險功能。

據歷史經驗顯示，在美國基準利率轉折點，通常是股債平衡策略最佳表現時刻，因為在「維持」高利率到正式降息這段期間，股市並不會率先反映經濟基本面陷入衰退疑慮，而會持續反映利率持平與企業獲利上修所帶動的行情，而債券則將受惠於利率風險降低，一改過去美國暴力升息階段的高波動，重拾固定收益避險性質。

此外，長天期債券亦受惠降息將有資本利得空間，根據彭博資訊，回顧2006年及2018年升息結束到降息期間，觀察美國20+年公債指數表現，在2006年、2018年最後一次升息至首次降息間，都上漲11%左右，至於2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間，則分別上漲42%及26%。

美國經濟 降息 債券

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