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各產業缺工 內需熱、外銷溫

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

年度最大轉職潮來了。一○四統計，線上共計一○一點六萬個工作機會，創歷年同期新高，連續十一個月突破百萬大關。各產業缺工「內需熱、外銷溫」，徵才量最大的前五大產業依序為住宿／餐飲服務業的廿一點三萬人、批發／零售／傳直銷業十六點四萬人、電子資訊／軟體／半導體業十五萬人、一般製造業十點九萬人、建築營造及不動產業八點三萬人。

一○四調查發現，廠商對今年景氣看壞比率百分之廿九點一，看好百分之廿九，淨看好負百分之○點一，較去年對景氣淨看好負百分之廿五點六大幅回升，呼應主計總處將今年經濟成長率上修到百分之三點三五的預測。不過，觀察最近三年的數據，企業看今年景氣「穩中透堅」，淨看好比率雖優於二○二三年，但仍不如二○二二年。

至於企業看好今年景氣的原因包括全球景氣持續復甦、疫情對經濟衝擊降低、製造業庫存逐步消化；看壞原因有通膨飆升、全球景氣復甦不如預期、國內經濟成長不如預期。

各產業看法方面，百分之卅九點一住宿餐飲業最樂觀，疫後民生消費商機大爆發可望延續；百分之四十二點九營建業最悲觀，因去年底通過囤房稅二點○等一連串打炒房政策買氣降溫，加上通膨飆、原物料上漲，壓縮營建業獲利空間。

一○四人力銀行徵才資料庫統計，一月已有一○一點六萬個工作機會，創歷年同期新高。徵才人數與去年同期相比，醫療服保健及環境衛生業，受惠疫後健康意識抬頭、醫美風氣漸濃，加上低基期，年增幅百分之十八最高；批發零售、住宿餐飲、旅遊休閒業，迎接疫後消費熱度火紅，年增百分之十三至十四；電子資訊／軟體／半導體、一般製造業經歷去年庫存壓力，目前逐漸復甦，衰退百分之四至八。

景氣 餐飲業 製造業

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