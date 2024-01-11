缺工重災區 餐飲服務業加薪搶人

才剛進入二○二四年，已有許多企業宣布加薪方案，積極攬才留才，其中又以缺工「重災區」的餐飲服務業最積極，國內速食龍頭麥當勞、最大燒肉集團乾杯昨天都宣布加薪方案，調幅從百分之五到十不等。金融業則是由公股銀行打頭陣，兆豐等行庫一月起加薪幅度從百分之六點五起跳。科技業方面，半導體大廠如台積、聯電，ＩＣＴ大廠如鴻海、廣達、台達電等公司去年已調薪，今年再加薪的公司不多，但仍有代工大廠廣達、鴻海，低調對外釋出加薪好消息。

繼築間、全家餐飲日前宣布調高今年員工起薪後，麥當勞昨宣布所有正職人員起薪全面調升兩千元，加薪幅度百分之五至六點七之間，並再徵才一千七百人。麥當勞表示，今年預計新開十四家餐廳，人力需求大，也希望透過加薪來增加求職誘因。乾杯集團則宣布今年將加薪百分之十，且再徵才五五○人，乾杯表示，受少子化影響，服務業缺工成為營運最大關卡，除了加薪，並瞄準「壯世代」族群增設「營運協助專員」職缺。

金融業方面，兆豐、第一、華南、合庫、台企等公股行庫都從一月起加薪，幅度從百分之六點五起跳，甚至超過百分之八，這些行庫今年加薪主要有三部分，一是一般全面調薪，另外是晉級、升等加薪，以及配合所得稅制伙食費免稅額提高，將員工伙食費從每月兩千四百元調高至三千元。

至於民營金融業者，除了永豐金旗下永豐銀行去年十一月宣布今年全面加薪百分之五之外，包括中信金、富邦金、國泰金等民營金融業者尚未揭露今年的加薪水準。

此外，由於去年景氣不佳，今年消費性電子產業尚在緩慢復甦，大聲宣布加薪的公司不多，僅少數科技大廠宣布調薪，例如受益ＡＩ產業、股價業績紅不讓的廣達，去年十二月「全員調薪」，依照不同職等有不同加薪金額，以八職等員工為例，加薪三千元，並加碼公布「彈性上下班」等制度，消息激勵網友留言直呼「佛心公司」，也有人感嘆「首富（林百里）的格局就是不一樣」。

廣達回應，主要因應通膨物價上漲，所以採取非例行性的薪資福利結構調整，這個調整與年度薪資調整不同，是屬於非常規性的反映通膨與物價所採取的調整。

而對各類產品全方位布局的鴻海也啟動調薪，除了去年十月宣布將針對年資滿一年以上台灣區員工加薪百分之四，十二月已完成調薪作業，讓員工可望過個好年，今年的調薪計畫也尚在研擬中。

而春節腳步將近，各公司也陸續發放年終獎金。中華航空昨宣布，二○二三年終獎金平均約五個月基本薪，另加發兩萬元激勵金，今年平均調薪百分之四。台塑集團昨也公布年終獎金為三個月，以台塑員工平均月薪五萬八○一○元計算，每位員工可拿到十七點四萬元。