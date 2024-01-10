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百達：COP28之後 科技將引領能源轉型

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

2023年12月13日第28屆聯合國氣候峰會（COP 28）宣布，轉型脫離所有化石燃料的目標，自此能源轉型的進程又邁向新里程碑。百達投顧表示，呼應COP 28決議，能源轉型發展聚焦在開源、節流、新科技這三面向，其中新科技將有助2030年全球再生能源裝置容量成長為2022年的三倍、達成能源效率翻倍的目標。

百達能源轉型策略投資團隊指出，發生在眼前的能源成本波動、通貨膨脹和地緣緊張等因素，很容易令投資人忽視相對遙遠的氣候危機。實際上，隨著極端天氣事件頻繁發生，氣候危機已造成更多經濟損失。投資能源轉型並加強再生能源基礎設施，可說刻不容緩。

國際能源總署（IEA）估計，2023年全球能源投資預計達2.8兆美元，超過1.7兆美元將用在電動車、再生能源、核能和儲能等乾淨能源技術。相較之下，石化燃料供應和電力生產的投資約 1 兆美元，且2023年乾淨能源支出也成長 24%，高於石化燃料投資 15% 的成長速度。

百達投顧分析，由於全球減碳進度明顯落後，COP28首次盤點全球減碳成績，距離巴黎協定設定目標仍存在差距。該會最終協議已顯示，科技發展成減碳關鍵，尤其強調「加速零排放或低排放技術，包含再生能源、核能、低碳氫能生產、碳減排及除碳科技，如碳捕捉、再利用及碳封存，特別是難減排的產業」。

百達投顧表示，科技引領能源轉型已是全球共識。推動能源轉型的需求，將不只來自於再生能源，還包括智慧電網、儲能、電能轉換等新科技，朝向去碳化的能源轉型將加速全球產業變革，值得投資人持續關注相關產業投資機會。

再生能源 減碳

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