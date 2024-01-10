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陸擬擴大緊縮ECFA優惠 賴正鎰：若終止將出現這慘況

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
賴正鎰。聯合報系資料照
賴正鎰。聯合報系資料照

中國大陸預告研擬擴大中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單有關「農漁、機械、汽車零配件、紡織」等產品關稅減讓措施，商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，很多商總會員台商反映ECFA一旦終止，將對台灣造成重創，不僅失去大陸市場，相關產業面臨高關稅、失去競爭能力。

他強調，「兩岸關係好，台灣才會好」，台灣能從大陸獲得巨額貿易順差，一個很關鍵因素就是ECFA的實施，台灣每年的貿易出超完全仰賴對大陸龐大出超墊起來，如果失去大陸市場，台灣恐會從順差變成逆差，而如果台灣產業為謀生路被逼出走，產業外移連帶會造成國內勞工失業率攀升，影響家庭生計進而造成社會問題，可說牽一髮動全身。

賴正鎰認為，政府應設法緩解兩岸的緊張關係，兩岸繼續在九二共識下，維持和平穩定的經貿、旅遊、文教及宗教等交流，近年來兩岸進出口比重超過40%，脣齒相依，尤其是ECFA及服貿協議之重要，對台灣出口能夠有更大的幫助，政府應該重啟對話。

他說，ECFA自2010年9月生效以來，為台灣的產業帶來很大的利益，兩岸之間簽訂ECFA後，台灣商品才享有稅金優惠。一旦去掉這些優惠，無疑會對台灣帶來衝擊。如果十年前兩岸服貿協議就得以實施，相信台灣的服務業和其他相關產業絕對不是現在這樣子，一定會更加蓬勃發展。

他表示，政府應積極與大陸尋求對話、共創雙贏，台灣近年在兩岸各界的共同努力下，經貿合作取得了長足的進步，包括在半導體、電子信息、數字金融、綠色智慧、高端製造、新材料、生物醫藥、農業科技等領域，形成一系列交流與合作成果。

賴正鎰表示，台灣經濟歷經三年多新冠疫期的衝擊，好不容易迎來解封和復甦契機，因此台商絕對不會放棄14億人口市場，唯有兩岸經貿融合，共迎發展機遇，共同開創新商機，充分發揮各自的優勢，才有辦法實現互惠互利，共同繁榮發展。

ECFA 賴正鎰 服貿

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